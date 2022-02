von Wilfried Dieckmann

Grafenhausens Bürgermeister Christian Behringer zeigt sich mit dem bisherigen Verlauf der Bauarbeiten in Sachen Breitband zufrieden. Maßgeblich zum Erfolg habe Stefan Bernauer beigetragen, der zum Bedauern des Bürgermeisters in den Ruhestand wechselte. Im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung verabschiedete Behringer den Experten, der als Bauleiter insbesondere für die Bauüberwachung des Breitbandausbaus zuständig war.

Stühlingen Herr Bauknecht, was macht Stühlingen beim Glasfaserausbau besser als andere Kommunen? Das könnte Sie auch interessieren

Ende 2022 soll die Zukunftsinvestition komplett fertiggestellt und abgerechnet sein. „Ohne eigene Experten hat eine Verwaltung wenig Chancen, den Bauverlauf aktiv mitzugestalten“, betonte der Bürgermeister. In Sachen Breitband seien nicht nur die aufwendigen Bauarbeiten, sondern nach Fertigstellung auch die Nutzung des Schnellen Internets für die Kommune extrem wichtig. Denn lediglich durch Nutzungsentgelte, die an den Provider gezahlt werden müssen, fließt auch wieder Geld an die Gemeinde zurück und trägt somit zur Amortisierung der enormen finanziellen Investition bei.

Schnelle und zukunftsorientierte Technik

Nur mit diesem Rückersatz lasse sich die Maßnahme des schnellen und zukunftsorientierten Internets neutral finanzieren. Diese Technik beinhaltet je nach ausgewähltem Tarif sowohl schnelles Internet und Telefonie als auch TV-Empfang. Um in den Genuss der schnellen Datenübertragung zu kommen, ist ein Signalliefervertrag nötig. Im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung wurde das Unternehmen Stiegeler IT aus Schönau als Netzbetreiber ausgewählt.

Grafenhausen Manche Grafenhausener machen sich Sorgen um ein mögliches Internet-Monopol beim Breitbandausbau Das könnte Sie auch interessieren

Stefan Bernauer war nach den Worten des Bürgermeisters für „viele Dinge“ in Sachen Breitbandausbau verantwortlich. In seiner kurzen Laudatio erinnerte er insbesondere an Planungen in Teilbereichen, die nicht immer planungskonform abliefen. Als Praktiker in Sachen Telekommunikation stand Stefan Bernauer den Einwohnern auch bei den einzelnen Hausanschlüssen mit Rat und Tat zur Seite. Im Eigenbetrieb Breitbandnetz war Stefan Bernauer von Oktober 2017 bis Ende 2021 tätig.

Start war in Mettenberg

Gestartet wurde mit dem Ausbau des Schnellen Internets in Mettenberg. Der Bürgermeister stellte anhand Teilbereichskarten den bisherigen Stand zum Breitbandausbau vor. Als Ansprechpartner stehen im Rathaus weiterhin Heiko Hilpert und Selina Dengler zur Verfügung. Wie Christian Behringer mitteilte, wird die Gemeinde wie bisher in Sachen Tiefbau von Ingenieur Joachim Baumeister vom Büro Tillig Geomatics betreut und beraten. Das Glasfasernetz soll ab April weiter fachlich kompetent betreut werden.