von Wilfried Dieckmann

Jeder Besucher, der von Rothaus auf der Landesstraße 157 herkommend in den Tourismusort fährt, kann das moderne Stallgebäude des landwirtschaftlichen Betriebs von Michael Maier nicht übersehen. An den im Jahr 2015 errichteten Stall soll nun ein Rinderlaufstall in Fertigteil-Bauweise angebaut werden. Diese zusätzliche Stallfläche, die parallel der Landesstraße verläuft, ist rund 60 Meter lang und 7,3 Meter breit. Der Gemeinderat Grafenhausen erteilte dem Baugesuch das Einvernehmen und befürwortete den Bau des Rinderlaufstalls.

Bei dem landwirtschaftlichen Betrieb mit rund 100 Hektar Fläche und mehr als 60 Milchkühen kann als Besonderheit ein Milchautomat hervorgehoben werden, aus dem Konsumenten zu jeder Zeit frische Milch holen können. Um die Wirtschaftlichkeit der Milchbauern zu sichern, suchen immer mehr Landwirte nach neuen Wegen, um die Existenz ihrer Höfe zu erhalten. So ist auch der Hof Maier auf das Nischenprodukt der Selbstvermarktung gestoßen. Dank dieser Idee, einen Milchautomaten aufzustellen, könnte die Zeit der Bevorratung mit haltbarer Milch aus dem Tetrapack in Grafenhausen der Vergangenheit angehören: In dem Milchhäusle beim Landwirt Maier kann der Verbraucher ständig gekühlte Frischmilch direkt beim Erzeuger kaufen. Und dies 24 Stunden rund um die Uhr.