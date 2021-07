von Ursula Ortlieb

Zur Hauptversammlung des Schulfördervereins der Grundschule Birkendorf begrüßte Vorsitzende Simone Dörflinger Mitglieder, Schulleiterin Anja Plasa und Lehrkräfte. Der Förderverein konnte die Arbeit des Lehrerkollegiums finanziell und tatkräftig unterstützen. Bei der Buchausstellung im November 2019 war die Grundschule mit Schattentheater und Schuldruckerei, bei der eigene Weihnachtskarten mit Hilfe von Mechthild Minner und Paula Baumann gedruckt werden konnten, erfolgreich vertreten.

Wie jedes Jahr im Advent organisierte der Verein jede Woche Mandarinen für die Kinder. Beim Bewerbungsverfahren für das Zertifikat „Naturparkschule“ unterstütze der Verein die Arbeit der Lehrkräfte. Anfang des vergangenen Jahres 2020 beteiligte man sich für alle Kinder an den Kosten für die Theaterfahrt nach Freiburg. Ende 2020 bekamen die Kinder Schutzmasken mit Schullogo vom Verein geschenkt und Ende des Schuljahres organisierte Simone Dörflinger Buchgeschenke aus der Vereinskasse für die fleißigsten Leser der Schule. Coronabedingt fielen sonst übliche Aktionen des Fördervereins 2020/21 aus.

Bei den Neuwahlen wurden die Vorsitzende Simone Dörflinger, Schriftführerin Stefanie Drabinski und Kassenführerin Dagmar Schuler einstimmig wieder gewählt. Michaela Kistler ist neue stellvertretende Vorsitzende. Bestätigt wurden Nina Blatter, Adele Morath, Diana Albrecht und Katja Frommherz als Beisitzerinnen. Stefanie Kau und Evi Baumgärtner bleiben Kassenprüferinnen. Petra Keßler und Tanja Schmidt, die seit der Gründung den Verein als Vorstandsmitglieder unterstützten, scheiden aus dem Gremium aus.

Petra Isele ist ab neuem Schuljahr als kommissarische Schulleiterin kraft Amtes Mitglied der Vorstandes. Rektorin Anja Plasa wird mit Ende des Schuljahres Birkendorf verlassen. Vorsitzende Simone Dörflinger überreichte ihr ein selbstgemachtes Kissen mit Heimatlogo und ein Präsent als Dank und Anerkennung für den Einsatz in den vergangenen sieben Jahren. Es sei ein schönes und erfolgreiches Miteinander gewesen, so Dörflinger. „Ich werde Mitglied im Förderverein bleiben und öfter bei euch vorbeischauen“, so Anja Plasa, die ab August als Schulleiterin am Zürichsee arbeiten wird.

Die Feier zur Ernennung als Naturparkschule, bei welcher der Förderverein mitwirken wird, muss in das nächste Schuljahr verschoben werden, weil die Module im vergangenen Schuljahr coronabedingt ausfallen mussten.