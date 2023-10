Die Menschenrettung stand bei der Herbstabschlussprobe der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Riedern am Wald – Hürrlingen im Vordergrund. Das Szenario wurde von zahlreichen Zuschauern gespannt verfolgt. Objekt war das große Gemeindehaus in der Dorfmitte von Hürrlingen. Nach der Alarmierung über die Sirene hat Ortsvorsteher Christoph Wehle dem Einsatzleiter berichtet, dass Jugendliche und Kinder in das Gebäude gelangt seien und gezündelt haben. Es wurde angenommen, dass noch Personen im Haus sind. Die Rauchentwicklung im Gebäude hat den Einsatz von den Feuerwehrleuten mit Atemschutzausrüstung erforderlich gemacht.

Ein Jugendlicher wurde bei der Herbstabschlussprobe aus dem Fenster im Obergeschoss mittels Steckleiter befreit.

Abteilungskommandant Bruno Gromann und sein Stellvertreter, Gruppenführer Stefan Kudermann, haben den Einsatz der 14-köpfigen Besatzung geleitet. „Gromann zollte der Abteilung Lob. „Ihr habt am Limit gearbeitet.“

Gesamtkommandant Oliver Kraus hat der Abteilung Anerkennung ausgesprochen. „Es ist nicht zu übersehen, dass ihr sehr gefordert worden seid.“ Er freute sich über die vier neu ausgebildeten Atemschutzträger und die Jugendarbeit. Auch Bürgermeisterstellvertreterin Marianne Buchmüller zeigte sich von der Durchführung der Herbstabschlussprobe beeindruckt.