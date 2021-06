von Werner Steinhart

Ein Jahrhundertwerk fand in Ühlingen jetzt seinen Abschluss: Die Ortskernsanierung (OKS). In den Jahren 2014 bis 2021 wurde ein Meilenstein in der Entwicklung der Schlüchttalgemeinde gesetzt. „Durch die OKS wurde für die kommenden Jahre ein Mehrwert geschaffen.“, bilanziert Ortsvorsteher Klaus Müller die große Maßnahme und bedankte sich bei allen Beteiligten, die diese OKS möglich gemacht hatten.

Der Gedanke einer OKS war schon länger da, weil hier seitens der Kommune Missstände erkannt wurden. Als dann das Land ankündigte, eine Deckensanierung der durch den Ort führenden Landstraße durchführen zu wollen, war dies der Anstoß zu signalisieren, dass die Gemeinde eine große Sanierung des Ortsbildes mit Infrastruktur im Sinn hat. Vorhandene und langjährige Probleme wie Hochwasserschutz Mättlenbach, sowie Bushaltestelle (ÖPNV) könnten in diesem Zuge gelöst werden. Der Kurpark wurde zu einem Mehrgenerationenpark umgewandelt, der Farrenstall, alter Kindergarten in der Witzhalderstr. 2 wird zu einem sozialen Zentrum mit Tagespflege aus- und angebaut. Die Boden-Infrastruktur wurde komplett erneuert und dazu kam noch die Verlegung von Leerrohren für die Breitbandversorgung.

Der Anfang: Vor sieben Jahren begann die Ortskernsanierung in Ühlingen. Beim ersten Spatenstich mit dabei waren von links Bauleiter Markus Hilpert, Bürgermeister Tobias Gantert, Ortsbaumeister Jürgen Gamp, Ortsvorsteher Klaus Müller und von der ausführenden Tiefbaufirma Daniel und Wolfram Staller und Rainer Gantert. | Bild: Werner Steinhart

Der erste Bauabschnitt sah eine zentrale Bushaltestelle vor und im Zuge der Baumaßnahmen wurde auch die Verdolung des Mättlenbachs in der Kirchstraße in Sachen Hochwasserschutz in Angriff genommen. Der Mättlenbach, der ein acht Hektar großes Einzugsgebiet umfasst, ist schon mehrere Male über die Ufer getreten.

Im Zusammenhang mit dem dritten Bauabschnitt von der Schlüchtbrücke bis zur Einmündung Badstraße wurde auch die Infrastruktur in der Kirchstraße vom Rathaus bis zur Kirche erneuert und der neue Mehrgenerationenpark integriert.

2014: So sah die Ortseinfahrt von Ühlingen von Norden her vor sieben Jahren aus mit der Gemeindewaage und dem Waaghüsle. | Bild: Werner Steinhart

Die OKS beinhaltete auch die Anliegerbereiche und war nicht nur als Straßensanierung zu sehen. Viele der Anlieger waren bereit, sich aktiv mit ihren Grundstücken an der OKS zu beteiligen. Ganz besonders freut es Ortsvorsteher Klaus Müller, dass die Anlieger in den Vorgesprächen und später, während der Ausführungen, so gut mitgemacht haben, war es doch für sie eine sehr hohe Belastung. „Die positiven Rückmeldungen über die gelungenen Maßnahmen und das gelungene Ortsbild bestätigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg waren und sind.“, so Klaus Müller.

2021: Die Ortskernsanierung in Ühlingenfand ihren Abschluss und gibt dem Ortsbild ein modernes und attraktives Aussehen. | Bild: Werner Steinhart

Auch Bürgermeister Tobias Gantert zieht ein positives Resümee: „Der Abschluss der Arbeiten der Ortskernsanierung im öffentlichen Bereich stellt einen wichtigen Meilenstein für uns dar. Der Dank gilt den beteiligten Firmen und Planern ebenso wie den Anwohnern, die einiges an Geduld und Eigeninitiative mit eingebracht haben.“

Ein Einweihungsfest zur OKS soll noch stattfinden. Geplant ist ein „Wochenende des offenen Dorfes“ mit kulturellen Höhepunkten und einer großen Gewerbeschau. Doch wann das stattfinden kann, steht noch offen. Dazu der Ortsvorsteher: „Wir müssen abwarten wie sich alles entwickelt und wie die Bereitschaft nach all dieser Zeit noch ist.“