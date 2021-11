von Wilfried Dieckmann

Grafenhausens Bürgermeister Christian Behringer und Bauhofleiter Michael Lüber begleiteten die Rothaus-Lastzüge voller Heu, Stroh und biozertifizierter Heulage ins Ahrtal. Als Empfänger des Hilfstransports wurden nur landwirtschaftliche Betriebe ausgewählt, die bei den Überflutungen im Katastrophengebiet vorhandenes Futter komplett verloren hatten. Auch war es angesichts der verschmutzten und nassen Wiesenflächen nicht mehr möglich gewesen, eigenes Tierfutter zu produzieren. Kurzum: wirtschaftlicher Totalschaden.

Dominik Stracke: „Mega“

Der riesige Rothaustruck, voll beladen mit Heuballen aus dem Skulpturenpark in Grafenhausen, rollt langsam zum Abladepunkt auf dem Gut Vershofen. Die jungen Landwirte Jenny und Dominik Stracke stehen erwartungsvoll auf der großen Hoffläche – den Blick angesichts der dunklen Regenwolken Richtung Himmel gerichtet. Wie von Geisterhand öffnet sich die Seitenwand des Sattelzugs und gibt die Sicht auf die großen Rundballen frei.

Zwei Rothaustrucks transportierten Heuballen aus dem Skulpturenpark ins Ahrtal. | Bild: Wilfried Dieckmann

„Wow“, meinte die Bäuerin mit leuchtenden Augen. Landwirt Dominik Stracke geht zum Lkw, ganz nah an die Fracht und riecht an den Ballen. Qualitätsprüfung? Im zweiten Schritt nimmt er eine Handvoll Heu, steckt die Nase tief hinein und präsentiert Bäuerin Jenny das getrocknete Tierfutter mit dem knappen, aber treffenden Kommentar: „Mega“.

Ideengeber für Hilfstransport

Bauhofleiter Michael Lüber, der Ideengeber für den Hilfstransport in das Flutgebiet, erlebte diese eindrucksvolle Szene leider nicht mit, da er den anderen Rothaus-Laster auf seiner Abladetour begleitete. „Ich werde darüber berichten“, meinte Christian Behringer, der an der ersten Tour teilnahm. Die beiden Touren mit vier Abladestellen wurden übrigens von Tierärztin Kerstin Mütze aus Swistetal und ihrer langjährigen Mitarbeiterin Thalissa Kohlschmidt zusammengestellt. Ausgewählt wurden nur Betriebe, die bei den Überflutungen vorhandenes Futter komplett verloren hatten. Das Wasser stand nach den Schilderungen der Landwirte in den Lagerhallen und Ställen mehr als zwei Meter hoch. Auch war es danach angesichts der verschmutzten und nassen Wiesenflächen nicht mehr möglich, eigenes Tierfutter zu produzieren.

Nicht nur auf dem Gut Vershofen, auch bei weiteren drei Abladestellen, die angefahren wurden, ähnliche Situationen. Meterhohes Hochwasser, aber ohne Flutwellen wie in vielen Abschnitten am direkten Ahrverlauf. Somit gab es bei den ausgewählten Höfen der Hilfslieferung aus Grafenhausen keine nennenswerten Schäden an Gebäuden wie unmittelbar an der Ahr.

Alle Rädchen müssen passen

Die Hilfslieferung aus Grafenhausen wird von allen Seiten als Erfolg gewertet. Von allen Beteiligten wird auch die gute Zusammenarbeit bei der Organisation hervorgehoben. Zu Recht, kann hier nur betont werden. „Viele Rädchen haben perfekt ineinandergegriffen, sonst wäre die Aktion nicht so gut gelaufen“, betonte Kerstin Mütze, im Gespräch.

Untergebracht wurden die vier Fahrer der Transportfahrzeuge in den Schlafcontainern, die vom Hotelier eigens für Fluthelfer aufgestellt wurden, neben dem Hotel „Kalenborner Höhe“ oberhalb des Ahrtals. | Bild: Wilfried Dieckmann

Die engagierte Tierärztin aus Buschhoven hat sich übrigens seit der Flutwelle intensiv an der Verteilung von Futterspenden, die aus der ganzen Republik an Landwirte geliefert wurden, engagiert. „Sie stand als Ansprechpartnerin zur Verfügung“, meinte Martin Jamrowski aus Ahrweiler-Kalenborn, der an der Organisation für die Lieferung aus Grafenhausen beteiligt war.

Betten für Krisenhelfer

Neben diesen beiden „Rädchen im Uhrwerk“ sei auch Hotelier Alexander Zimmermann aus Kalenborn genannt, der in seinem Hotel „Kalenborner Höhe“ seine acht Hotelzimmer mit 13 Betten in den letzten Wochen Hochwasseropfern und Helfern zur Verfügung stellte. Nach kurzer Zeit wurde das Haus um 40 Feldbetten für die Krisenhelfer erweitert, die in Zeltunterkünften untergebracht wurden. Seit Mitte August wurde die Kapazität durch den Aufbau von 14 Wohncontainer, einem Dusch- sowie Sanitärcontainer um weitere 56 Betten vergrößert. 109 Schlafmöglichkeiten, die nahezu täglich ausgebucht waren. Alle Geschädigten und Helfer wurden tagsüber mit warmem Essen, Kaffee und Kuchen sowie mit Getränken kostenlos versorgt. Finanziert wurde diese Hilfe ausschließlich aus Spenden. In einem der Schlafcontainer waren auch die vier Fahrer der Lastzüge untergebracht, Bürgermeister sowie Bauhofleiter durften Privatzimmer bei Toni und Martin Jamrowski nutzen.

Viele Rädchen greifen ineinander

Zum Gelingen der Spendenaktion gehörten aber noch weitere Rädchen, als die Futterspenden der Landwirte von den signalisiert wurden 50 weitere Rundballen Heu und Stroh, 20 Quaderballen Heu und Öhmd sowie 40 Rundballen zertifizierte Bio-Heulage zu spenden: Christian Rasch, Chef der Staatsbrauerei Rothaus, stellte die Fahrzeuge für den Hilfstransport zur Verfügung, Kerstin Mütze verteilte die Futtermittelspenden. Komplettiert wurde dies mit Ansprechpartner Martin Jamrowski.