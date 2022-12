von Ursula Ortlieb

Im Advent 2020 führte die KFD Birkendorf das Frauentragen ein. Die Idee zur Aktion kam von Aurelia Zolg, die den alten Adventsbrauch aus ihrer Heimat in Bayern kannte. Positive Rückmeldungen bestärkten die Organisatorinnen, die Aktion zum dritten Mal zu wiederholen. „Es ist gelebtes Christsein zu Hause in der Familie oder im Freundeskreis, damit die christliche Bedeutung des Advents in der Vorweihnachtszeit nicht in Vergessenheit gerät“, so Zolg.

Wer Maria Herberge gibt, also mitmachen will, trägt sich in die Liste ein. Start war wieder am ersten Advent. Nach den strengen Corona Regeln 2020 und 21 war es erstmals möglich, die Marienfigur in Wohnungen zu bringen und sich bei Tee oder Glühwein auszutauschen. Ein Ordner mit Anregungen für Adventsfeiern mit Texten und Bildern für Kinder und Erwachsene, sowie ein Tagebuch ist begleitend dabei, in welches Gedanken über den Sinn in der Weihnachtszeit eingetragen werden können.

Bei der nächsten Familie wird Maria mit einem Segensspruch übergeben, auf den die Gastgeber mit einem Begrüßungsspruch antworten. Das „Frauentragen“ endet an Heiligabend mit der Rückkehr der Marienfigur in die Kirche. Das Tagebuch mit den Eintragungen wird zur Krippe gelegt.

Das „Frauentragen“ wird als Adventsbrauch in Bayern und im Allgäu gepflegt. Die schwangere Maria wird im Advent von einem Haus zum nächsten getragen und bleibt jeweils einen Tag und eine Nacht in der Herbergsfamilie. Die Aufnahme Mariens im Haus bedeutet Segen für die Familie.