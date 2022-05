Ühlingen-Birkendorf vor 2 Stunden Maischerz: Kreative Geister nehmen Parkplatzsituation am Kugelwaldpfad aufs Korn Der Kugelwaldpfad in Birkendorf war Thema eines Maischerzes, ansonsten blieb es an der Walpurgisnacht im Dorf ruhig.

Wie in den zurückliegenden Jahren machen kreative Geister sich darüber Gedanken, über das, was die Leute in Birkendorf umtreibt. In diesem Jahr wird auf die mäßig gelöste Parkplatzsituation für den Besucheransturm der Kugelbahn hingewiesen. „Die Kugel rennt, das Parken klemmt. Wie gut, dass jeder Birkendorf kennt.“ Ansonsten war im Dorf kein Schabernack zu entdecken. Am frühen Morgen zwischen 6 und 7 Uhr aber war die Trachtenkapelle traditionell wieder mit fröhlichen Mai-Klängen im Dorf unterwegs.