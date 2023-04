Dirigentenwechsel ist bei jedem Musikverein ein nicht einfaches Unterfangen. Auch wenn die Männerdomäne zu bröckeln beginnt, Dirigenten sind im Regelfall immer noch männlich. Sabine Beil ist eine von wenigen Frauen, die das nun bei der Trachtenkapelle Rothaus ändern will. Für die neue musikalische Leiterin war der Konzertabend am Ostersonntag eine Premiere.

Mit einem fein abgestimmten Repertoire von anspruchsvoller, konzertanter Blasmusik sowie unterhaltsamer Musik aus der modernen Blasmusikliteratur kann von einem gelungenen Start gesprochen werden. Bereits vor einem Jahr, also in einer Zeit, die ihren Start durch die Covid-Pandemie doch erschwerte, hatte Sabine Beil die musikalische Leitung der Trachtenkapelle Rothaus übernommen. Umso mehr zeigten sich die Verantwortlichen des Musikvereins und die musikalische Leiterin erfreut, dass so viele Besucher zu ihrem traditionellen Jahreskonzert in die Schwarzwaldhalle gekommen waren.

Nach den Worten von Bürgermeisterstellvertreter Dominik Seidler sei die Rothaus-Musik, die in fünf Jahren ihr 100-jähriges Bestehen feiert, aus dem kulturellen Leben der Gemeinde nicht wegzudenken. Er wünschte der neuen Dirigentin eine erfolgreiche und harmonische Zukunft bei der Trachtenkapelle Rothaus. „Ich freue mich, dass es sich mit dem Dirigentenwechsel in Richtung Dirigentin entwickelt hat“, freute sich auch Martha Sedlak, Vertreterin des Blasmusikverbandes, die im Rahmen des Konzertes verdiente und langjährige Musiker auszeichnete. Dies angefangen bei 25-jähriger bis hin zu 40-jähriger Tätigkeit und sogar zwei Aktive, die der Blasmusik seit einem halben Jahrhundert die Treue halten.

Viele treue Mitglieder

Es gab etliche Ehrungen langjähriger Mitglieder während des Konzertabends: bronzenes Leistungsabzeichen für Emma Greiner; silberne Ehrennadel (25 Jahre) vom Blasmusikverband für Carina Greiner; goldene Ehrennadel (40 Jahre) für Ingrid Langenbacher, Markus Hofmeier und Armin Hofmeier (die drei Geehrten wurden von der Trachtenkapelle Rothaus zusätzlich zu Ehrenmitgliedern ernannt); und die große goldene Ehrennadel (50 Jahre) erhielten Martina Schlatter und Thomas Kunzelmann.