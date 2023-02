Grafenhausen vor 5 Stunden

Machtübernahme in Grafenhausen: Bürgermeister Christian Behringer taucht ab

Ein fulminanter Fasnetauftakt am Schmutzige Dunnschdig in Grafenhausen: Bürgermeister Christian Behringer und seine Rathausbediensteten haben bis Aschermittwoch die Macht in die Hände der Narren gelegt.