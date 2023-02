60 Jahre nach der Unterzeichnung des Elysee-Vertrags zwischen Frankreich und Deutschland blickt Ühlingen-Birkendorf auf 50 Jahre Partnerschaft mit Machecoul zurück. Das Jubiläum soll in Machecoul an Pfingsten und in Ühlingen-Birkendorf im August gefeiert werden. Zahlreiche Begegnungen, Schüleraustausche und die überaus herzliche Gastfreundschaft der Franzosen bleiben unvergesslich. Es entstanden jahrzehntelange Freundschaften.

Die Planungen für das Jubiläum sind in vollem Gange. Im August sind unter anderem Spaziergänge und Besichtigungen mit den französischen Gästen in den acht Ortsteilen geplant. Die Besucher aus Ühlingen-Birkendorf erwartet an Pfingsten in Machecoul ein abwechslungsreiches Programm: am Freitag Begrüßung bei der Ankunft in Machecoul und Kennenlernen in Unterkunftsfamilien; am Samstag ist ein Ausflug nach Pornic oder Saint-Brevin-les-Pins mit Besichtigung und Picknick geplant; am Abend wird bei gemeinsamem Abendessen, Musik, Tanz und Unterhaltung gefeiert. Im Zentrum von Machecoul trifft man sich am Sonntagvormittag bei Musik, Unterhaltung und Picknick. Am Nachmittag soll ein „menschliches Logo“ erstellt werden. Teilnehmer erhalten Shirts mit Farben der Landesflaggen und stellen sich so auf, dass mit einer Drohne von oben die Zahl 50 fotografiert werden kann.

Junge Menschen sind besonders eingeladen, neue deutsch-französische Freundschaften zu schließen. Für die Feierlichkeiten von 26. bis 28. Mai organisiert der Freundeskreis Ühlingen-Birkendorf Busfahrten. Zwei Busse starten am Donnerstag, 25. Mai, um 20 Uhr und werden am 26. Mai gegen Mittag in Machecoul eintreffen. Auch Bahnreisen und Flüge sind möglich. Sportliche möchten mit dem Fahrrad an der Loire entlang Machecoul in Etappen ansteuern. Anmeldungen, auch von Personen, die privat bei französischen Freunden untergebracht sind, werden per E-Mail (famkessleruehl@t-online.de) erbeten. Ansprechpartner sind alle Mitglieder des Freundeskreises oder die Vorsitzende Marianne Buchmüller (Telefon 07743/5157, E-Mail: fk_machecoul@outlook.de).