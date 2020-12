von Werner Steinhart

Kastanienbäume sind seit jeher in der Ühlinger Berghausstraße ortsbildprägend und so ist es ein Anliegen des Ühlinger Ortschaftsrats, diese Bäume zu erhalten oder, wenn dies altershalber nicht mehr möglich ist, sie durch neue zu ersetzen. Drei alte Kastanienbäume mussten aus Verkehrssicherungsgründen im vergangenen Winter gefällt werden. Jetzt sind vier Neue von der gleichen Sorte (Rote Kastanie, da die Weißen wegen der Miniermotte sehr anfällig sind) gesetzt worden wie in der gesamten Berghausstraße und im Karl Sternadl-Weg auch.

Ühlingen-Birkendorf Der Wald macht keine Freude: Der Forstbetrieb schließt mit einem Defizit von 84.578 Euro ab Das könnte Sie auch interessieren

So ergibt sich mit den Jahren wieder ein einheitliches Bild. „Der Baumbestand der alten Kastanien ist sehr ortsbildprägend. Daher ist es wichtig, wenn diese nicht zu erhalten sind, diese wieder durch Neue zu ersetzten. So haben spätere Generationen auch wieder etwas davon“, erklärt Ühlingens Ortsvorsteher Klaus Müller.

Stühlingen Stühlinger können wieder Wünsche von Kindern aus bedürftigen Familien erfüllen Das könnte Sie auch interessieren

Dieser Tage wurde nun der letzte sogenannte „Briotti-Baum“ gepflanzt. Ortsvorsteher Klaus Müller und Gemeinderat Herbert Gantert pflanzten den jungen Baum in Absprache mit Straßenmeister Marco Rogg. Die anderen drei Bäume wurden von der Straßenmeisterei gepflanzt. Sämtliche Kosten wurden über die Straßenmeisterei getragen.

Allee soll erweitert werden

Marco Rogg und und Klaus Müller haben sich darüber verständigt, dass am Steinkreuz Untermettingerstraße noch weitere Bäume gepflanzt werden. Der Ortschaftsrat möchte später hier auch die Allee in Absprache mit der Straßenmeisterei weiterführen. Über die Sommermonate wurden die frisch gesetzten Bäume vom Ortsvorsteher getränkt, weil die Straßenmeisterei dies vor Ort nicht erledigten konnte oder der Aufwand zu groß gewesen wäre. Die Zusammenarbeit mit Marco Rogg von der Straßenmeisterei war vorbildlich und hat hervorragend geklappt, sagte Ühlingens Ortsvorsteher.