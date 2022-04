von Paula Baumann

Die Feuerwehr Birkendorf hat zwei Neue an der Spitze: Nach vielen Jahren gaben Kommandant Thomas Gamper und sein Stellvertreter Johannes Schropp ihre Ämter ab.

Die Wahlen unter Leitung von Bürgermeister Tobias Gantert am Samstagabend im Gasthaus „Hirschen“ brachten folgende Ergebnisse: Luca Brutschin ist neuer Kommandant, Samuel Rebmann der neue Stellvertreter.

Weiter wurden gewählt: Andreas Albrecht (Kassierer), Julian Braun und Marvin Tröndle (Gerätewarte), Tom Drabinski (Schriftführer), Johannes Oberle und Thomas Gamper (Beisitzer). Bürgermeister Gantert gratulierte den Gewählten und bedankte sich für die Bereitschaft, ein Amt zu übernehmen.

Gamper betont gute Kameradschaft

Zur Hauptversammlung der Feuerwehr Birkendorf begrüßte Noch-Kommandant Thomas Gamper neben seinen Kameraden, Bürgermeister Tobias Gantert, Gesamtkommandant Oliver Kraus, DRK-Bereitschaftsleiter Dieter Probst und in Vertretung für Ortvorsteher Norbert Schwarz die Gemeinderätin Marianne Buchmüller.

Nach mehr als zwei Jahren konnte wieder eine Versammlung der ganzen Abteilung stattfinden. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge gibt Thomas Gamper sein über zehn Jahre ausgeübtes Amt in andere Hände.

Rückblick

In seinem Rückblick betonte Gamper die gute Kameradschaft in seiner Wehr und bedankte sich bei der ganzen Truppe für die große Einsatzbereitschaft und die Unterstützung, auf die er bei seinen vielfältigen Aufgaben immer zählen konnte.

Auch gerade während der schwierigen Zeit der Pandemie hat sich gezeigt, dass die Wehr gut ausgebildet ist und die gute und vielseitige Probenarbeit sich in der Ausnahmesituation bewährt hat. So wurden in den vergangenen zwei Jahren 19 Einsätze zur Brandbekämpfung und zur technischen Hilfeleistung bestens bewältigt.

Julian Braun berichtete über Ereignisse der vergangenen zwei Jahre und erinnerte an die zum Teil schwierigen Einsätze bei Unfällen, Stürmen mit Schneebruch, Flächenbränden und Kaminbränden, erinnerte aber auch an Weiterbildungsmaßnahmen und Zusammenkünfte, die die Kameradschaft der Truppe stärkten.

Er erinnerte auch an die arbeitsintensive Zeit im Vorfeld der Beschaffung des neuen Fahrzeugs LF10 und bedankte sich herzlich für die harmonische Zusammenarbeit. Mit dem LF10 hat die Feuerwehr ein Fahrzeug, das sowohl für Brandeinsätze als auch für technische Hilfeleistungen bestens ausgerüstet ist.

Ehrungen und Beförderungen

Für langjährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Samuel Rebmann, Pascal Breier und Tom Drabinski für zehn Jahre, für langjährige Tätigkeit im Ausschuss der Abteilung wurden Werner Braun für 20 Jahre und Andreas Albrecht für 22 Jahre geehrt.

Zu Oberfeuerwehrmännern wurden ernannt: Björn Braun, Julian Braun, Christoph Kessler und Johannes Oberle. Luca Brutschin und Samuel Rebmann wurden zum Löschmeister befördert. Der offizielle Teil des harmonischen Abends endete mit einem lang anhaltenden Applaus der ganzen Mannschaft für Thomas Gamper und Johannes Schropp.