von Wilfried Dieckmann und Chris Seifried

Wie Bürgermeister Christian Behringer in der jüngsten Gemeinderatssitzung informierte, wurden die Bürgertestungen im Rothauser Land deutlich erweitert. An sechs Tagen in der Woche werden nun in Ühlingen oder in Grafenhausen Testungen angeboten. Regelmäßig werden bereits seit längerem in der Werkrealschule, in der Grundschule sowie im kommunalen Waldkindergarten Corona Schnelltests angeboten. Seit dieser Woche finden auch Testungen im katholischen Kindergarten St. Bernhard statt.

Inzidenzzahlen im Sinkflug

Die Inzidenzzahlen befinden sich auch im Landkreis Waldshut im Sinkflug. Zumindest liegen sie nun unter der magischen Zahl 100. In Grafenhausen hat seit Pfingstmontag das Mitmachmuseum wieder geöffnet, auch ist bereits die Einkehr in einigen Restaurants möglich. Diese neuen Möglichkeiten, die vor der Corona-Epidemie als selbstverständlich galten, können heute dank der behördlichen Lockerung jedoch nicht von allen Bürgerinnen und Bürgern in Anspruch genommen werden.

Regelmäßige Testaktionen im Waldkindergarten Grafenhausen (von rechts): Eberhard Hummel, DRK Grafenhausen, und Leitern Jeanette Kaiser. | Bild: Chris Seifried

Die Zauberformel heißt 3xG: Geimpft, Genesen oder Getestet. Da sich die zweimaligen Impfungen gegen das gefährliche Virus wohl noch über einen Zeitraum von mehreren Monaten hinziehen, können zusätzliche Freiheiten nur durch Testungen erreicht werden. Jede Bürgerin und jeder Bürger mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthaltsort in Deutschland hat mindestens einmal pro Woche Anspruch auf einen kostenlosen Antigen-Schnelltest (PoC-Test). Das Ministerium für Soziales und Integration des Landes Baden-Württemberg hat hierzu am 12. März eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen, in der die Regeln für Anbieter von Bürgertests festgelegt sind.

Bereits seit rund drei Wochen werden die Kleinen des kommunalen Waldkindergartens in Grafenhausen regelmäßig auf Corona getestet. Zweimal pro Woche ist DRK-Vorsitzender Eberhard Hummel vor Ort anzutreffen, um mit den Kindern auf freiwilliger Basis die sogenannten Lolli-Tests durchzuführen. In einem kleinen Korb bringt er die dafür benötigten Utensilien mit und hat für die beiden Erzieherinnen Karin Faller und Linda Miez sowie Leiterin Jeanette Kaiser freilich immer auch Antigen-Schnelltests dabei. „Die Kinder kennen das schon und machen fleißig mit“, weiß die Leiterin des Waldkindergartens zu berichten. Sie kümmert sich um jedes testbereite Kind und zählt laut bis zehn, denn so lange muss das Teststäbchen im Mund hin und her bewegt werden. Nach getaner Arbeit dürfen sich die Kleinen ein Gummibärchen aussuchen, während sich Eberhard Hummel an die Auswertung macht. „Diese dauert gleich wie bei den Erwachsenen rund 15 Minuten“, erklärt er und sagt, dass bisher alle Tests negativ waren. Auch im katholischen Kindergarten St. Bernhard werden seit dieser Woche Tests angeboten.

Umfassendes Angebot

„Wenn Restaurants und Museen wieder ihre Türen öffnen, dann müssen auch jeden Tag Bürgertestungen möglich sein“, betonte Bürgermeister Behringer. Ein umfassendes Angebot konnte zusammen mit der Nachbargemeinde Ühlingen-Birkendorf realisiert werden. Dort müssen sich Interessierte über die Homepage der Gemeinde Ühlingen anmelden, in Grafenhausen ist eine Anmeldung nicht nötig.

Bürgertestungen im Rothauser Land: Montags von 8.30 bis 9.30 Uhr in Grafenhausen; Dienstags von 18 bis 20 Uhr in Ühlingen; Mittwochs von 15 bis 18 Uhr in Grafenhausen; Freitags von 15 bis 18 Uhr in Grafenhausen; Samstags von 17 bis 19 Uhr in Ühlingen; Sonntags von 11 bis 12 Uhr in Grafenhausen.