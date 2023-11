Böenartig schlägt der Regen an die Fenster. Getuschel liegt im Dachgeschoss der Familie Rose in Ühlingen-Birkendorf. Draußen stürmt es. Im Zentrum des Musikzimmers von Stephan Rose steht ein Flügel. Der Raum misst etwa 75 Quadratmeter. 32 Menschen finden hier Platz. Ihre erwartungsvolle Blicke begleiten schweigend Pianistin Meryem Akdenizli, als sie den Raum betritt. Applaus. Sie verbeugt sich und erzählt von den Stücken, die sie gleich interpretieren wird. Sie beginnt zu spielen. Die Töne von Maurice Ravels „Mirroirs“ perlen wie die Regentropfen am Fenster.

Musizieren wie im Salon: Im Dachgeschoss von Familie Rose in Ühlingen-Birkendorf konzertierte Meryem Akdenizli im Rahmen der Reihe Weltklassik am Klavier. | Bild: Rasmus Peters

„Man ist näher am Publikum, und hört die Zuschauer atmen“, benennt die Pianistin den Unterschied eines Hauskonzerts zum Konzertsaal. „Es ist etwas ganz anderes, wenn man direkt am Instrument sitzt und nicht meterweit weg“, beschreibt es Gastgeber Stephan Rose.

Familie Rose bewirtet bei den Hauskonzerten ihre Gäste von der eigenen Küche aus. | Bild: Rasmus Peters

„Das Besondere ist die persönliche Atmosphäre. Die Gäste werden begrüßt und die Musiker sind erreichbar“, sagt Kathrin Haarstick. Sie hat vor 20 Jahren die Reihe Weltklassik am Klavier ins Leben gerufen. Veranstaltet werden die ausschließlich von den Gästen finanzierten Konzerte deutschlandweit bei 42 privaten Gastgebern. Stephan Rose ist seit Oktober 2023 einer von ihnen.

Kathrin Haarstick hat die Reihe Weltklassik am Klavier ins Leben gerufen. | Bild: Kathrin Haarstick

Aus der Not eine Tugend machen

Konzerte in den eigenen vier Wänden erleben ein Comeback. Die Heubacher Hauskonzerte im gleichnamigen Weilheimer Ortsteil und das Welt-Klassik-Angebot in Ühlingen-Birkendorf sind lokale Beispiele, während Reihen wie „Musik in den Häusern der Stadt“ in Hamburg und die „Nacht der Hausmusik“ in Leipzig auch überregional zeigen, dass Musikaufführungen ihren Weg zurück in Privathäuser finden.

Salon- und Hausmusik Hausmusik gehört zum aufstrebenden Bürgertum des 19. Jahrhunderts. Gerda Lechleitner beschreibt Hausmusik im Österreichischen Musiklexikon als „Erscheinung von verfeinerter Wohnkultur“. Im Zentrum stand eher die Veranstaltung als die gespielte Musik. Dennoch waren Konzerte bevor es Tonträger gab, die einzige Weise, Musik zu hören. Im Mittelpunkt der Haukonzerte stand das Klavier. „Aus familiär zusammengesetzten Streichquartettensembles entwickelte sich ein größerer Kammermusikkreis“, schreibt Lechleitner. Die Salons bildeten schließlich die Schnittmenge aus privater Hausmusik und öffentlichem Musikleben. Die zunehmende Professionalisierung des Musikbetriebs und die Gründung von Konzerthäusern führten im 20. Jahrhundert dazu, dass die privaten Konzerte bald als Dilettantismus verschrien wurden. Mit der Entwicklung von Tonträgern und dem sinkenden Prestige von Musik kommen Haus- und Salonkonzerte weitgehend zum Erliegen. Im Vergleich zum 20. Jahrhundert zeigt sich Salonmusik heute laut Lechleitner nicht mehr als bürgerlicher Repräsentation, sondern spiegelt „als Gegenpol zur Massenkultur eine Facette individuellen Musik(er)lebens“.

Was im 19. und 20. Jahrhundert gängig war, verlagerte sich seitdem in die Konzerthäuser als institutionalisierte Aufführungsorte. Was führt die Menschen nun zurück zu intimeren Aufführungen in kleinem Rahmen?

In der Pause kommen die Gäste untereinander ins Gespräch. | Bild: Rasmus Peters

Im Hotzenwald liegt die Antwort weniger in romantischer Nostalgie als einer Mangelsituation: „Das Angebot hier ist nicht sehr groß“, sagt Ronja Quast, die zum ersten Mal bei Familie Rose ist. Gabi Hilpert von den Heubacher Hauskonzerten in Weilheim begründet es ähnlich: „Mein Mann hört gerne Jazz und das Angebot dafür ist hier kaum vorhanden“.

In Strümpfen und Hausschuhen lauschen die Menschen im Wohnzimmer der Hilperts in Weilheim den Heubacher Hauskonzerten wie hier im Oktober 2018. | Bild: Ursula Freudig

Ausschlaggebend für Stephan Rose war zwar hauptsächlich die Förderung junger Instrumentalisten, dennoch bleibt ihm nicht verborgen, dass er das lokale Kulturangebot um zwölf Konzerte im Jahr bereichert.

Die Wiederbelebung einer Tradition

Und so geht die Kompensation mit der Wiederbelebung einer Tradition einher: dem Hauskonzert. „Ich glaube an die Schubertiade“, sagt Weltklassik-Veranstalterin Haarstick im Geiste des Komponisten Franz Schubert. Der führte Anfang des 19. Jahrhunderts seine Werke regelmäßig in den Domizilen seiner Gönner und Bewunderer in Wien auf.

Die Öl-Gemälde von Julius Schmid zeigt Franz Schubert am Klavier umringt von Freunden und Verehrern seiner Musik, was heute als Schubertiade bekannt ist. Das Bild entstand 1897. | Bild: Julius Schmid/Wikimedia Commons

„Die Stücke wurden nicht für den Konzertsaal geschrieben, sondern für den Salon.“ Somit geht es nicht nur um den Ausgleich einer Leerstelle. Auch die Aufführungspraxis selbst spielt eine Rolle. Haarstick versteht die Hauskonzerte gar als Gegenentwurf einer zunehmenden Anonymisierung des modernen Lebens.

Musik zwischen Interesse und Repräsentation

Konzertforscher Martin Tröndle von der Zeppelin Universität in Friedrichshafen setzt gegenüber dem SÜDKURIER hinzu: „Schubert oder Schumann haben ihre Musik nie vor mehreren hundert Leuten gehört.“ Neben den privaten gab es auch die öffentlichen Salons. Mit Blick auf deren Entwicklung beschreibt Musikwissenschaftler Tröndle eine kuriose Szene: In der Pariser Salle Pleyel sitzen die Menschen nicht nur auf Stühlen, sie lehnen an Heizkörpern, kommen und gehen, wie es ihnen passt. „Musiksäle erinnerten eher an Jazzclubs“, so Tröndle.

Martin Tröndle ist Konzertforscher an der Zeppelin Universität in Friedrichshafen. | Bild: Zeppelin Universität

In London, Paris, Wien oder Leipzig kamen die Menschen in einem Gemisch aus musikalischem Interesse und gesellschaftlicher Repräsentation zusammen. Ähnlich ist es heute wieder. Seit etwa zehn Jahren finden zunehmend mehr Hauskonzerte statt, so der Eindruck Tröndles.

Kleine Räume erzeugen mehr Nähe zu Musik und Musiker

Seine Forschungen ergeben: Nähe ist für Zuschauer elementar für die Immersion mit dem Erlebnis. Folgt man den Ausführungen von Pianistin Akdenizli und Gastgeber Rose erzeugen Hauskonzerte genau das: Nähe. Sie geben so gesehen nicht nur der Musik eine Bühne, sondern auch der Nähe zu ihr, den Musikern, dem Raum und den anderen, die zeitgleich dasselbe erleben.

Regionalität statt Konkurrenz

In den Heubacher Hauskonzerten und der Weltklassik in Ühlingen-Birkendorf sieht Kerstin Simon, Kulturamtsleiterin der Stadt Waldshut-Tiengen, eine Bereicherung für die Region. „Wir müssen weg von dem Konkurrenzverhalten hin zu einem regionalen Denken“, sagt sie. In den Angeboten der Hilperts und der Roses sieht sie das umgesetzt. Beide stehen nicht nur stellvertretend für einen Aufschwung der Hauskonzerte, sie zeigen auch, wie man aus der Not eine Tugend macht und das persönliche Kulturinteresse mit anderen teilt.