von Ursula Ortlieb

Im Rahmen des Sonntagsgottesdienstes ist Edith Brogle als Mesnerin in der Obermettinger Kirche St. Laurentius verabschiedet worden. Als ihr Ehemann Paul Brogle ab Dezember 1986 das Amt übernahm, begann auch Edith Brogle, für die Kirchen- und Ministrantenwäsche, das Putzen in der Kirche und den Blumenschmuck zu sorgen. 1988 erkrankte ihr Ehemann und konnte den Dienst nicht mehr ausführen. Edith Brogle sprang ohne Wenn und Aber für ihn ein. Erst nach dem Tod ihres Mannes wurde der Übergang auch schriftlich vollzogen.

Vielfältige Aufgaben

Pater Christoph dankte der Mesnerin für die treuen Dienste zur Ehre Gottes. Pfarrgemeinderat Thomas Banholzer aus Untermettingen und Heike Maier vom Gemeindeteam ließen die Zeit mit Edith Brogle Revue passieren. Als rechte Hand des Pfarrers in der heiligen Messe erfüllte sie mit Liebe und Engagement weitere vielfältige Aufgaben. Vom Auf- und Zuschließen der Kirche über das Putzen, den Lektorendienst, Ministranten- und Kirchenwäsche, Kirchen- und Blumenschmuck aus dem eigenen Garten bis hin zum Schneeschippen und die steile Treppe Freihalten erledigte sie alles zuverlässig.

Beliebte Kochkünste

Bei sechs Pfarrerwechseln habe sie sich auf neue Situationen eingestellt und sich den Gegebenheiten angepasst. Die Kirchenrenovierung sei eine besondere Herausforderung gewesen. Edith Brogle war auch für ihre Kochkünste bekannt. Bei elf Ferienlager-Aufenthalten in Österreich und in der Schweiz sorgte sie zusammen mit Brunhilde Bächle für die Verpflegung von Kindern und Betreuern und auch jährlich für das der Sternsinger. Thomas Banholzer und Heike Maier dankten mit einem Präsent und einem „Vergelt‘s Gott“. „So sehr wir es auch bedauern, dass wir dich, liebe Edith, aus dem Mesnerdienst verabschieden müssen, so sehr wünschen wir dir den wohlverdienten Ruhestand und alles Gute.“

„Ich habe es gerne gemacht“ Edith Brogle, Mesnerin

Die Oberministrantinnen Maria Librizzi und Loreen Blattert schlossen sich den Worten an und überreichten im Namen der Ministranten ein Geschenk. Die scheidende Mesnerin bedankte sich: „Es war eine schöne Aufgabe mit guten, schönen und traurigen Momenten. Ich habe es gerne gemacht. Jetzt ist die Zeit gekommen, in der es meine Gesundheit nicht mehr zulässt, weiterhin das Amt zu erfüllen und ich hoffe, dass bald Ersatz gefunden wird.“

Pater Christoph Eichkorn dankte Edith Brogle (rechts) für mehr als 30 Jahre Dienst in der Obermettinger Kirche St. Laurentius. Auch Brunhilde Bächle (links) wurde gedankt für mehr als 20 Jahre Betreuung der Kapelle in Raßbach. | Bild: Ursula Ortlieb

Auch Brunhilde Bächle aus Raßbach wurde im Anschluss verabschiedet. Sie betreute mehr als 20 Jahre die 850 Jahre alte Kapelle in Raßbach. Von 1. Mai 1999 bis Dezember 2020 betreute sie die Kapelle zur vollsten Zufriedenheit. „Dafür und für den Einsatz bei Ferienlagern und für die Sternsinger sagen wir dir, liebe Brunhilde, vielen Dank für alles, was du für unsere Kirchengemeinde getan hast“, schloss Thomas Banholzer seine Ansprache.