Zur Frühjahrsversammlung vom Hegering Ühlingen konnte der Vorsitzende Eric Gantert den stellvertretenden Hegerings Vorsitzenden Peter Frey und Ortsvorsteher Albert Baumeistert begrüßen. Ein besonderer Gruß galt den Jaghornbläsern Tiengen unter der Leitung von Holger Knörzer. Mit „Jagd vorbei“ und dem „Halali“ wurde den Verstorbenen gedacht. Schriftführerin Anika Brogle konnte über ein reges Vereinsjahr berichten. Außer Vorstandssitzungen, der Teilnahme an der Kreisjägerversammlung und am Hegeringschießen in Wehr wurde auch eine Fuchswoche abgehalten.

Ein Ausflug nach Breisach mit einer Schifffahrt und einer Planwagenfahrt in den Reben diente der Geselligkeit. „Mit dem Jäger im Wald“ hat der Hegering einen Tag beim Ferienprogramm der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf angeboten. Die angebotenen Wilddelikatessen am Weihnachtsmarkt in Ühlingen waren restlos ausverkauft. Das Ferienprogramm, der Weihnachtsmarkt, die Teilnahme am Klostergartenfest und ein Ausflug nach Salzburg sind geplant. Auch eine Hundeausbildung soll stattfinden. Für 21 Jäger stehen Ausbildungsplätze zur Verfügung, es sind noch nicht alle Plätze vergeben.

Der Kassiererin Anika Lüber konnte Joachim Baumeister eine vorbildlich geführte Kasse bestätigen. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet.

Ühlingen-Birkendorf Die gute Stube Brendens ist Geschichte Das könnte Sie auch interessieren

Frey sprach dem Hegering ein großes Lob für die aktive Vereinsarbeit aus. Dem Vorstandsmitglied Romano Pohl hat Frey eine Ehrenscheibe überreicht. Die Grüße von der Gemeinde hat Albert Baumeister überbracht. „Ich freue mich, dass ihr in Riedern zu Gast seid, danke euch für die Pflege und Hege von Wald und Wild und den Jagdhornbläsern für die schöne Mitgestaltung.“

Jürgen Fischeder wurde für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt. Eric Gantert (links) und Andres Fingermann (rechts) haben ihm die Urkunde und die Treuenadel überreicht.

Für langjährige Mitgliedschaft in den jagdlichen Organisationen konnte Eric Gantert zwei Jäger ehren. Die Ehrung wurde von den Jagdhornbläsern musikalisch umrahmt. Für 25 Jahre konnte er die Urkunde und die Treuenadel in Silber Jürgen Fischeder überreichen. In Abwesenheit konnte Kurt Albrecht für die 60-jährige Mitgliedschaft geehrt werden. Der Hegering Ühlingen hat 71 Mitglieder, drei neue Mitglieder konnten aufgenommen werden.

Der Vorschlag von Andreas Fingermann, den Preis für das Wildfleisch einheitlich um einen Euro auf acht Euro pro Kilogramm zu erhöhen, wurde ohne Gegenstimme angenommen. Hansjörg Gasparini bekam eine Auszeichnung in Bronze und Romano Pohl in Silber.