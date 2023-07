In einer Gemeinderatsdiskussion sprach sich Ingenieur Hans-Jörg Meier für einen kompletten Erhalt der ortsbildprägenden Linden entlang der abschüssig in Richtung der Grafenhauser Landesstraße verlaufenden An der Steige aus. Um dies sicherzustellen, soll mittels angepasstem Bordstein ein größerer Abstand zu den Bäumen geschaffen werden. Der Gemeinderat hatte keine Einwände.

Die Planung sieht neben dem Straßenbelag einen separaten Oberflächenwasserkanal zur Separierung des Regenwassers aus dem Abwassermischsystem vor. Die Kostenschätzung für die Baumaßnahme lag bei knapp 175.000 Euro brutto. 150.000 Euro sind im kommunalen Haushalt eingestellt. Die Gemeindeverwaltung rechnete mit einem Zuschuss von 90.000 Euro, der im Rahmen des Landessanierungsprogramms nun üppiger ausfällt. 120.000 Euro wird es geben, teilte Bürgermeister Christian Behringer mit. „Ohne die Aufnahme in dieses Programm hätten wir keine Zuschüsse erhalten.“ Der Gemeinderat stimmte einer Auftragsvergabe für knapp 171.400 Euro zu. Sanierungsbeginn wird nach jetzigem Stand im Frühjahr 2024 sein. Im Neubaugebiet am Erich-Kiefer-Weg in Grafenhausen soll der Endausbau der Ringstraße erfolgen. Neben dem Einbau des Deckenbelags sollen einzelne Randsteine ausgetauscht werden. Der Gemeinderat beschloss die Vergabe für rund 31.200 Euro brutto. Die Kostenberechnung lag bei knapp 28.900 Euro. Die Arbeiten sollen im September beginnen.