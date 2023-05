Heimatgefühle weckt die Ausstellung „Eine faszinierende Reise durch den Schwarzwald“ im Schwarzwaldhaus der Sinne in Grafenhausen. Doch auch das Rahmenprogramm mit Foto-Workshops für Erwachsene und Jugendliche sowie ein Fotowettbewerb haben es laut einer Mitteilung in sich.

Die Ausstellung umfasst mehr als 20 großformatige Werke von Landschaftsfotografen der Region, die sich im Heimatlichter-Netzwerk zusammengeschlossen haben. Gezeigt werden Aufnahmen aus allen Jahreszeiten und aus bekannten und unbekannten Ecken, die den Schwarzwald in seiner Vielfalt zeigen. In mehreren zweistündigen Workshops im Skulpturenpark kann zusammen mit Profis das eigene Potenzial für gute Fotos mit der eigenen Kamera oder auch dem eigenen Smartphone ausgelotet werden. Vermittelt werden dort Grundsätze der Bildgestaltung sowie Wissenswertes zu Möglichkeiten und Grenzen der eigenen Kamera oder auch des eigenen Smartphones. Es werden Tipps gegeben, wie ein Foto spannend gestaltet werden kann. Durch Besprechung der Aufnahmen werden die Technik des Einzelnen optimiert und individuelle Fragen geklärt.

Der Fotowettbewerb zur Ausstellung steht unter dem Thema „Das schönste Licht im Schwarzwald“. Die eingereichten Aufnahmen werden Teil des Rahmenprogramms zur Ausstellung „Eine faszinierende Reise durch den Schwarzwald“. Es können bis zu fünf Bilder pro Teilnehmer eingereicht werden. Die Teilnahme ist noch bis Sonntag, 4. Juni, unter www.heimatfotos.de/ausstellung-reise-durch-den-schwarzwald möglich.

Die Ausstellung „Eine faszinierende Reise durch den Schwarzwald“ im Schwarzwaldhaus der Sinne in Grafenhausen ist noch zu sehen bis Sonntag, 11. Juni, donnerstags bis sonntags (Mai), donnerstags bis montags (Juni), jeweils 11 bis 17 Uhr.

Workshops für Einsteiger in die Fotografie gibt es am Sonntag, 21. Mai, sowie am Samstag, 3. Juni, jeweils für Erwachsene von 10 bis 12 Uhr, für Jugendliche von 13 bis 15 Uhr im Skulpturenpark neben dem Schwarzwaldhaus der Sinne.