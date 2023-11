Nach einer längeren Pause konnten sich die lesebegeisterten Frauen endlich wieder beim Bücherei-Team im Kloster in Riedern am Wald über ihre Lieblingsbücher austauschen. Irmgard Blatter-Kramhöller hat die Besucherinnen ganz speziell mit der Ansprache eines Bücherwurms von Mascha Kaleko begrüßt: Das Bücherfressen macht gescheit, so denken sich`s die Schlauen. Doch wer zu viel frisst, hat nicht Zeit, es richtig zu verdauen.

Die Leserinnen haben sich aus der Gemeinde und den umliegenden Ortschaften in den Ausstellungsräumen vom Heimatdichter Heinrich-Ernst Kromer eingefunden. Der wunderschöne historische Kachelofen hat zwar keine Wärme abgegeben, aber der Raum hat dennoch den passenden Rahmen für die Leseratten geboten. Das Bücherei-Team hat zudem mit Herbstdekoration und einigen kulinarischen Leckerbissen eine gemütliche Atmosphäre geschaffen.

Große Bandbreite

Die von den Leserinnen empfohlenen Lieblingsbücher waren aus vielen Bereichen. Generationsgeschichten aus früheren Zeiten, Krimis, Romane. Auch ein kleines „Weihnachtsgeheimnis“ von Josten Gaarder war dabei, das hat Anita Seidler wieder aus ihrem Regal geholt und für die Adventszeit empfohlen. Förmlich gesprüht vor Begeisterung hat Diane Dewald von dem Buch „Zwei Sichten“ von Mirko Kussin, das von zwei ganz gegensätzlichen Menschen, einer Nonne und einem Redakteur, handelt, die sich Gedanken über Gott und die Welt machen. „Ich finde es einfach schön, ich habe es schon sehr oft verschenkt.“

Petra Walter hat den interessanten Roman „Der Markisenmann“ von Jan Weiler empfohlen. Eine wirkliche Buchüberraschung, auch der Einband. Durch das leuchtend gelb-orange Markisenmuster vom Cover sind die einen auf das Buch aufmerksam geworden, während andere Leserinnen so ein Buch niemals kaufen würden. Gaby Utz-Wehrmann hat neugierig gemacht auf Familiengeschichten am Ende des Zweiten Weltkriegs und Steffen Schroeders Roman über den Widerstandskämpfer Erwin Planck, der Sohn des berühmten Physikers war.

In der Pause fand unter den Frauen ein reger Austausch über die Bücher, über die kulinarischen Rezepte und vieles mehr statt. Jede Leserin, die für die langen Winterabende ein Buch gesucht hat, konnte am Leseabend fündig werden und sich in der Bücherei auch gleich eindecken. „Drum lest mit Maß, doch lest genug, dann wird` s euch wohl ergehen. Bloß Bücher fressen macht nicht klug! Man muss sie auch verstehen,“ so der Bücherwurm.