Die hochkarätige Ehrung für den Grafenhausener Soziologen würdigt dessen wegweisende Arbeiten auf dem Gebiet der normativ fundierten kritischen Analyse moderner Gesellschaften.

Hartmut Rosa gilt weit über Deutschland hinaus als einer der bedeutendsten Gesellschaftsdenker unserer Zeit. Er ist seit 2005 Professor für Allgemeine und Theoretische Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena und zugleich seit 2013 Direktor des Max-Weber-Kollegs an der Uni. Außerdem ist Rosa Sprecher des Sonderforschungsbereichs/Transregio „Strukturwandel des Eigentums“. Nach einem Studium der Politikwissenschaft, Philosophie und Germanistik in Freiburg und an der London School of Economics hat Rosa 1997 an der Humboldt-Universität zu Berlin promoviert. Nach Stationen unter anderem in Mannheim, Jena sowie an der New School for Social Research in New York habilitierte Rosa in Jena in den Fächern Soziologie und Politikwissenschaft. Er hatte Gastprofessuren in Paris und New York inne. Seine Bücher und Beiträge zu der Frage, welche sozialen Dynamiken Möglichkeiten des guten Lebens befördern oder behindern, werden international rezipiert und diskutiert. Sein jüngstes Werk „Demokratie braucht Religion“ mit einem Vorwort von Gregor Gysi avancierte zum Spiegel-Bestseller. Bis heute hat Rosa seine Wurzeln in seinem Heimatort Grafenhausen. Im Schwarzwaldhaus der Sinne hat er den „ResonanzRaum“ und den „ZeitRaum“ konzipiert. Sonntags spielt er oft und gerne Orgel in der evangelischen Kirche in Grafenhausen sowie in Ühlingen. Darüber hinaus lenkt er als Vorsitzender die Geschicke des Tennisclubs. Daran ändere auch der Leibniz-Preis nichts, betont Rosa: „In Grafenhausen bin und bleibe ich der Hartmut.“

Welchen Stellenwert hat der hochkarätige Preis für Hartmut Rosa? Das Besondere bei der Auswahl der Kandidaten sei das Vorschlagsrecht ausgewählter Institutionen. Er sei von der Uni Jena für den Wettbewerb vorgeschlagen worden. Hinzu komme ein ausgeklügeltes Bewertungsverfahren, bei dem sich die Jury aus verschiedenen Wissenschaftsbereichen zusammensetzt. Auch seien die Kriterien wie internationale Sichtbarkeit oder hochrangige Publikationen sehr eindeutig. „Leistungen gelten erst dann als Leistungen, wenn sie von anderen Wissenschaftlern begutachtet wurden“, erläutert Rosa. Es habe ihn unglaublich gefreut, dass er zu den zehn Preisträgern gehöre, die unter 132 Bewerbern ausgewählt wurden. Hinzu komme, dass der Preis mit 2,5 Millionen Euro sehr hoch dotiert ist. „Es ist aber leider kein Privatgeld, ich kann mir also keinen Ferrari dafür kaufen“, scherzt Rosa. Mit dem Geld könne er aber Forschungen ohne einschränkende Vorgaben betreiben.

Finanziert wurde der Preis von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die ihre Gelder aus Steuermitteln erhält. „Mit dem Preisgeld kann ich unter anderem ein bereits geplantes Forschungsprojekt realisieren“, sagt Hartmut Rosa. Dieses gehe der Frage nach, was eigentlich soziale Energie sei und woher Gesellschaften oder Gruppen ihren Antrieb nehmen. Er könne sich auch vorstellen, sich im Schwarzwaldhaus der Sinne mit einem weiteren Forschungsprojekt zu engagieren.