von Elisabeth Baumeister

Das Fasnetfür der Katholischen Landjugend Riedern-Hürrlingen war in diesem Jahr so außergewöhnlich wie die Fasnacht selbst. Die lodernden Flammen wurden zu einem guten Zweck. Die Landjugend hat die Getränke beim Fasnetfür auf Spendenbasis ausgegeben und den Erlös daraus an die Flüchtlinge aus der Ukraine weitergegeben. Sie haben die 500 Euro an Matthias Rümelin aus Riedern am Wald weitergeben und so seine Hilfsaktion unterstützt.

Matthias Rümelin, Inhaber der „Kartoffelschmiede“ Riedern, ist mit seinem VW-Bus und Anhänger, vollbeladen mit Lebensmitteln, nach Polen an die Grenze zur Ukraine gefahren. Eine Woche lang hat er mit weiteren Foodtruck-Betreibern viele Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, mit warmem Essen und heißen Getränken versorgt.