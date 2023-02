Seit 75 Jahren gibt es den Landfrauenverband in Deutschland, 1967 wurde in Grafenhausen der Ortsverein der Landfrauen gegründet. Zu Beginn war es erst einmal die Möglichkeit für Bäuerinnen, sich unter Frauen zu treffen, auszutauschen, gemeinsame Aktivitäten zu haben. Zu der Zeit war es noch nicht selbstverständlich, dass Frauen ohne ihre Männer ausgehen durften. „Für meine Schwiegermutter war es etwas Besonderes, ein Mal in der Woche samstags zum Turnen nach Dürrenbühl zu gehen“, weiß Berta Stritt zu berichten. Auch die zweitägigen Ausflüge waren etwas ganz Besonderes, denn so etwas wie Urlaub kannten die Bäuerinnen nicht.

Berta Stritt und Gisela Haberstroh kamen 1993 zu den Landfrauen Grafenhausen. „Ich wollte die Frauen im Ort kennenlernen, mich treffen und austauschen“, berichtet Berta Stritt. Gisela Haberstroh wiederum interessierte sich für die Turngruppe und fühlte sich bald wohl in der Gruppe der Landfrauen. „Was man miteinander bewerkstelligen und erreichen kann, ist uns wichtig und gibt uns Kraft“, so die beiden Frauen. Über zwei Jahrzehnte engagierten sich sie sich im Vorstand. Gisela Haberstroh als Kassiererin und Beisitzerin sowie Berta Stritt zunächst als stellvertretende Vorsitzende und seit 2011 als Vorsitzende. Gemeinsam mit Sabine Stritt hat Berta Stritt die Pflanzenbörse und das „Blümeln“ ins Leben gerufen. „Der Monatstreff für unsere älteren Mitglieder liegt mir besonders am Herzen. Das Gefühl zu vermitteln, dass sie immer noch dazu gehören“, stellt Berta Stritt heraus. Besondere Wertschätzung für ihre Arbeit bei den Landfrauen erhielten Berta Stritt und Gisela Haberstroh durch eine Einladung zu einer Berlinreise durch die damalige Bundestagsabgeordnete Gabriele Schmidt.

„Die Eindrücke in der Hauptstadt und das Treffen mit Angela Merkel, die sich richtig Zeit für unsere Gruppe genommen hat, sind unvergesslich“, sagt Berta Stritt. Ein Trio aus drei Vorsitzenden kümmert sich künftig um die Belange bei den Landfrauen in Grafenhausen.

Andrea Isele, Ulrike Fechtig und Astrid Hummel sind die neuen Vorsitzenden des Vereins. „Wir wollen jetzt nicht alles umkrempeln“, betont Andrea Isele. Der Zusammenhalt, gemeinsame Aktivitäten und sich weiter in die Dorfgemeinschaft einzubringen, stehen weiter im Vordergrund. Die Herausforderung für die Zukunft des Vereins sehen sie darin, auch neue Mitglieder für die Landfrauen zu gewinnen.