Katja Schneiders aktuelle Ausstellung heißt „Innehalten #23“ – Gemälde, Zeichnungen und Illustrationen. Die sehenswerte Ausstellung kann bis zum 5. November zu den üblichen Öffnungszeiten des Mitmachmuseums besucht werden.

Genauso vielseitig wie die Ausstellung selbst war die Vernissage gestaltet. Das Percussions-Duo Robin Schneider und Robin Stark, Bundessieger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“, verzauberte die Besucher musikalisch mit Marimbaklängen. Die Künstlerin Katja Schneider aus Offenburg griff selbst zum Mikrofon und las Zeilen und Gedanken zu ihren Kunstwerken.

Wesentliches in Fokus rücken

Mit ihren Werken möchte die vielseitige Künstlerin die Kunstinteressierten aus dem Lärm der Gesellschaft herausholen und das Wesentliche in den Fokus rücken. Dazu gehören auch die fünf Werke „Nachts im Schwarzwald“, die nicht nur Anni mit Bollenhut, sondern auch Sterne aus dem Universum beinhalten. Die Entstehung habe nach den Worten von Katja Schneider eine besondere Bedeutung. Im Original seien die Bilder der Serie nur mit bunten Stiften wie Wachsfarben oder Ölkreide entstanden.

„Weil es am Schreibtisch im Abendlicht zu dunkel wurde, habe ich eine einzige Lampe mit massivem Holzfuß verwendet“, erläuterte sie. Hierbei habe sie festgestellt, dass die Farben auf dem verwendeten schwarzen Tonpapier zu leuchten begannen. Eine Farbenpracht, die nicht durch die Reproduktion auf Leinwand verloren gegangen sei. Zu sehen sind auch mystische Werke, die dem Betrachter Raum für eigene Interpretationen lassen.

Passend zum Mitmachmuseum zeigt Katja Schneider zudem Illustrationen, die nicht nur Kinder ansprechen. Auch Erwachsene werden angesichts der Verspieltheit und des Erweckens des „inneren Kindes“ begeistert sein.

Die Künstlerin stellt in der Bilderserie die Frage: „Und welches Kind schlummert in dir?“ Auch in diesem Bereich zeigt Katja Schneider Motive wie „Illustration“ oder „Sophia spielt…“. Nicht zu vergessen die Serie „Kinder des Universums“.

„Bei zahlreichen Bildern habe ich das Gefühl, dass diese Werke speziell für Grafenhausen, das Dorf der 1000 Sterne, entstanden sind“, meinte Bürgermeister Christian Behringer, der gemeinsam mit der Leiterin des Mitmachmuseums, Kathleen Mönicke, die Ausstellung eröffnet hatte.