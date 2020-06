von Wilfried Dieckmann

Die Corona-Epidemie hat jegliches Vereinsleben quasi auf null heruntergefahren. Betroffen davon ist ebenso der Sportverein Grafenhausen, auch wenn seit Kurzem wieder Aktivitäten möglich wurden. So wird mit Hochdruck der Kunstrasenbau vorangetrieben, der Trainingsbetrieb der Aktivmannschaften hat unter Einhaltung von Sicherheitsabständen begonnen. Die Jugendmannschaften werden den Trainingsbetrieb erst aufnehmen, wenn in den Schulen wieder geregelter Unterricht erfolgt.

Neubau Kunstrasenplatz

Bereits am Ostersamstag war in Sachen Neubau Kunstrasenplatz, der mit rund 350.000 Euro zu Buche schlägt, mit den ersten Arbeiten begonnen worden. Der Bauauftrag wurde bereits vergeben und sämtliche Genehmigungen sind eingeholt. „Baubeginn wäre ab sofort möglich“, betonte SVG-Chef Daniel Stritt auf Anfrage. Die Verantwortlichen des Sportvereins warten jetzt nur noch auf einen Termin des zuständigen Unternehmens.

Unmittelbar neben der Tribüne wurden Hangbefestigungen vorgenommen. | Bild: Wilfried Dieckmann

Ziel war ursprünglich, dass die beauftragte Firma Anfang Mai mit dem Bau des Kunstrasenplatzes beginnen sollte. Dies aber hat sich wegen eingeschränkter Kapazitäten angesichts der Corona-Epidemie verschoben. Insgesamt wird die Firma rund sieben Wochen für die Arbeiten benötigen. Wegen Garantie und Gewährleistungen sind bei dem Großprojekt Eigenleistungen nur in geringem Umfang möglich. Die einzige Arbeitsleistung, die auf dem Platz selbst in eigener Verantwortung durchgeführt werden sollte, war das Verlegen der Drainagen. Da dies jedoch nicht mehr möglich war, wurde dieser Teil der Arbeiten ebenfalls der zuständigen Baufirma übertragen. „So entstehen dadurch für uns nochmals Mehrkosten in Höhe von 5000 Euro“, informierte Daniel Stritt.

Unmittelbar neben der Tribüne konnten Hangbefestigungen mittels L-Steinen vorgenommen und abgeschlossen werden. Da bei diesen Arbeiten noch mit Maschinen über den alten Hartplatz gefahren werden musste, war es nach den Worten des Vorsitzenden auch zwingend nötig vor dem eigentlichen Kunstrasenbau. Um den Platz herum sind zwei neue Auswechselkabinen geplant: jeweils eine an den Längsseiten des Platzes. Weiterhin werden in Eigenleistungen um den gesamten Platz und auf einer Breite von etwa 1,5 Metern Steinplatten verlegt, damit weniger Schmutz auf den neuen Kunstrasen transportiert wird. Nächstes Jahr soll dann auch die Terrasse hinter dem Clubheim neu hergerichtet werden.

Rund um den neuen Kunstrasenplatz sollen nun Platten verlegt werden. | Bild: Wilfried Dieckmann

Training hat begonnen

Angesichts der spielfreien Zeit der letzten Monate, die durch das Coronavirus verursacht wurde, konnte sich der Rasenplatz optimal entwickeln. „Im Wembley-Stadion kann der Rasen auch nicht besser sein“, resümierte Jugendleiter Edgar Kaiser. Damit sich der Platz so präsentieren kann, wurde auch einiges investiert: angefangen vom gründlichen Vertikutieren bis hin zum Einsanden und regelmäßigen Schnitt mittels Roboter. Am 20. Juni wird beim außerordentlichen Verbandstag des Südbadischen Fußballverbandes die Entscheidung fallen, wie die Saison 2019/20 beendet werden soll. Der Sportverein Grafenhausen stellt mit Daniel Stritt und Ulrich Müller zwei Delegierte.

Abstandsregeln werden eingehalten

Gemäß den Vorgaben und Empfehlungen des Deutschen Fußballbundes hat neben der ersten und zweiten Aktivmannschaft auch die Dritte das Training wieder aufgenommen. Damit der Abstand gewahrt werden kann, wurde der Rasenplatz in fünf verschiedene Trainingsflächen eingeteilt. Die Jugendmannschaften werden ihre Trainingseinheiten erst wieder aufnehmen, wenn im Kindergarten und in den Schulen wieder geregelte Betreuung und Unterricht beginnt. Auch wird der Sportverein mit dem Trainings- und Spielbeginn auf grünes Licht des Verbandes warten.