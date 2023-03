Erneut möchte das Gemeindeteam der Filialpfarrei St. Ursula Ühlingen die Hilfsaktionen von Pfarrer John Okoro aus Nigeria unterstützen. Der Geistliche war viele Jahre Ferienvertretung in der Seelsorgeeinheit Oberes Schlüchttal und berichtete immer wieder von der Situation in seinem afrikanischen Heimatland.

Seit dem Jahr 2009 ist John Okoro als Ferienvertretung im Schlüchttal und hat sich viele Freunde gemacht. In diesen Jahren hat die Ühlinger Pfarrgemeinderätin Conny Mülhaupt Spendenaktionen organisiert und die Erlöse Pfarrer John Okoro zukommen lassen. Die Gelder wurden für verschiedene Hilfsaktion von John Okoro in Nigeria verwendet. Der Geistliche setzt sich unter anderem für Schulspeisung für Kinder ein. Schulbildung ist ein wichtiges Ziel des Pfarrers.

Daneben unterstützte er mit den jüngsten Spendengeldern aus Ühlingen vom Oktober des vergangenen Jahres Witwen in seiner Heimat mit Grundnahrungsmitteln wie Reis, Bohnen und Öl, aber auch mit Hygieneartikeln. Mit dem Erlös aus der jüngsten Kuchenaktion und Spenden in Höhe von 1125 Euro wurden Grundnahrungsmittel für fünf Monate für die bedürftigen Witwen eingekauft, die der Pfarrer bei seinem Heimaturlaub im Januar verteilte.

Die Hilfsaktionen laufen über die Aktion Afro-West, die Pfarrer John Okoros Vater gegründet hatte. Die Spendengelder kommen zu 100 Prozent an der richtigen Stelle an, sind die Helfer überzeugt. John Okoro ist seit vergangenem Herbst Seelsorger in Weggis am Vierwaldstättersee in der Schweiz. Jetzt hat Conny Mülhaupt zusammen mit dem Pfarrgemeindeteam Ühlingen für weitere Spenden einen Kuchenverkauf am Samstag, 18. März, ab 7.15 Uhr vor dem Edeka-Markt in Ühlingen organisiert.