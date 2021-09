von Ursula Ortlieb

Zunftmeister Michael Werner hat 47 Mitglieder der Narrenzunft Birkendorf bei der Hauptversammlung im Haus des Gastes begrüßt, die wegen der Corona-Pandemie erstmals in der Vereinsgeschichte nicht in einer Gaststätte stattfand. In einer Schweigeminute gedachte man der verstorbenen Mitglieder der Narrenzunft.

Berichte des Vorstands: Da die Hauptversammlung 2020 im zweiten Lockdown ausfiel, berichteten der Zunftmeister und Schriftführerin Sabrina Kucher über zwei Vereinsjahre. An Fasnacht 2020 war demnach alles unbeschwert möglich und ließ keinen Gedanken an die Pandemie aufkommen. Auch der durch Unbekannte gefällte Narrenbaum vor dem Haus des Gastes konnte die gute Laune nicht verderben. Untermettinger Wilderer brachten als Gastgeschenk am Elferratsball mit einem kleinen Tännchen humorvollen Ersatz. Dann kam der erste Lockdown, nach dessen Ende die Zunft aber im Ferienprogramm Kindern einen fröhlichen Nachmittag geboten hat.

Der Verein Die Narrenzunft Birkendorf ist mit mehr als 200 Mitgliedern der größte Verein in Birkendorf. Mit Naemi Dörflinger, Nicola Baldischwiler, Madeleine Müller, Mattea Tröndle, Linus Dörflinger und Luan Abazi gab es sieben Neuaufnahmen bei der Versammlung. Der ältere Verein des Elferrats und die Rombachwiibli schlossen sich 1977 zur Narrenzunft Birkendorf zusammen. Weitere Infos: www.nz-birkendorf.de

Die Narrenzeitung wurde ebenfalls kontaktlos verteilt. Als Trostpflaster für die entgangene Fasnacht freuten sich Mitglieder über Überraschungstüten mit deftigem kulinarischem Inhalt vor ihren Haustüren. Auch für den Kindergarten und die Grundschule gab es Geschenktüten. Unter der Regie von Manuel Dörflinger realisierte die Narrenzunft mit der Mundart-Rockband Luddi eine aufwendige coronakonforme YouTube-Produktion am Naturena Badesee in der Art und Weise der Fernsehsendung „The Masked Singer“ unter dem Titel „Wem g‘hörsch au du“, die Tausende Klicks zählte und mit viel Spaß und guten Rückmeldungen verbunden war.

Kassenbericht: Silas Bulla zeigte in einer Präsentation transparent und verständlich Einnahmen und Ausgaben in wirtschaftlichem und ideellem Bereich sowie im Zweck- und Vermögensbereich. Dabei ergab sich ein Plus für beide Vereinsjahre. Gute finanzielle Unterstützung erfuhr der Verein durch die Coronahilfe. Nach der Bestätigung einwandfreier Kassenführung durch Armin Dörflinger wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

Jutta Weber und Michael Werner ehrten die treuen Mitglieder und dankten mit Präsenten. Ehrungen für mehr als 40 Jahre wurden für die Jahre 2018 bis 2020 nachgeholt. Felicitas Reichardt, Cilli Kromer und Michael Blatter sind 43 Jahre, Brunhilde Eichkorn, Hartmut Kaiser, Uli Clesle 42 Jahre, Gerda und Werner Jäger, Norbert Metzler 41 Jahre und Agnes Metzler 40 Jahre Mitglieder der Narrenzunft. Mit dem großen Orden in Bronze für 25 Jahre wurden Carmen Moser, Christel Kolbeck und Ursela Rogg geehrt, den kleinen Orden am Bändel für zehn Jahre Mitgliedschaft erhielten Maria Weber, Anna Tröndle, Maria Braun und Theresa Hirzle. Neuwahlen: Die Neuwahlen ergaben keine Änderungen. Zunftmeister bleibt Michael Werner, Vizezunftmeister Jakob Blatter, Zunftorganisator Benedikt Moser, Elferratsbeisitzer Kassenführer Silas Bulla Kassenprüfer Armin Dörflinger und Daniela Metzler, Schriftführerin Sabrina Kucher, Beisitzer Hans Baldischwiler, Sabrina Lenzer und Paula Stulz, Elferratsbeisitzer Aaron Hirzle. Michael Werner kündigte an, in zwei Jahren sein Amt als Zunftmeister abgeben zu wollen.

Der Vorstand der Narrenzunft Birkendorf (von links): Beisitzer Norbert Metzler, Zunftmeister Michael Werner, Beisitzer Hans Baldischwiler, Schriftführerin Sabrina Kucher, Jugendleiter Aaron Hirzle, Gardeleiterin Kirsten Dörflinger, Kassenwart Silas Bulla, Beisitzer Paua Stulz und Benedikt Moser und Vizezunftmeister Jakob Blatter. | Bild: Ursula Ortlieb

Ortsvorsteher Norbert Schwarz dankte der Narrenzunft für das Engagement in der Brauchtumspflege und für die Dorfgemeinschaft. Ebenfalls mit Dankesworten an alle Mitglieder, Akteure und Unterstützer schloss Zunftmeister Werner die Hauptversammlung in der Hoffnung, dass 2023 Fasnacht feiern wieder möglich sein werde.