von Elisabeth Baumeister

David Patzke ist 1980 in Waldshut geboren und in Hürrlingen aufgewachsen. In Hürrrlingen hat er seine Werkstatt und versucht seit 2019 als selbstständiger Künstler seinen Unterhalt zu bestreiten. Patzke ist gelernter Steinmetz und Steinbildhauer.

Diesen Beruf hat er in verschiedenen Betrieben ausgeübt. „Dabei hat es sich aber nicht um künstlerische Tätigkeiten gehandelt,“ so Patzke. Außerdem war er für einige Zeit im Salzgrottenbau beschäftigt. Von 2013 bis 2016 hat er in Freiburg zusätzlich noch die Ausbildung zum Grafiker abgeschlossen.

Seinen Zivildienst hat David Patzke im Zentrum der Psychiatrie in Emmendingen absolviert. Nach seinem Empfinden hat er aus dieser Zeit am meisten profitiert. „Die Menschen mit psychischen Erkrankungen haben mich nachhaltig beeindruckt, vielleicht sogar geprägt,“ so David.

David Patzke inmitten von einigen seiner Skulpturen vor seinem Atelier in Hürrlingen. | Bild: Elisabeth Baumeister

Momentan arbeitet er viel mit Holz, er will sich aber nicht darauf beschränken. Er hat auch mit Gips und Epoxidharz experimentiert und will auch noch mit Metall arbeiten. Seine Vorliebe gilt den Skulpturen von Tieren und Menschen – und das in Lebensgröße, etwa das Pferd aus Holz oder das Schwarzwaldmaidli mit Bollenhut aus Epoxidharz.

Schlange als nächstes Projekt

Für seine nächste Arbeit steht schon eine riesiger Baumabschnitt bereit. Es wird eine Art „Schlange“ werden, die er bereits auf Papier entworfen hat.

Zurzeit arbeitet der Künstler am Entwurf der Schlange, die aus einem großen Baumabschnitt entstehen wird. | Bild: Elisabeth Baumeister

Denken – Zeichnen – Umsetzen, so werden seine Ideen Wirklichkeit. David Patzke ist froh darüber, seine Werke auf dem Freigelände vor seinem Atelier, aufstellen zu können. Die Wirkung der lebensgroßen Skulpturen in der Natur ist für den Künstler und den Betrachter gleichermaßen wichtig und wertvoll.

Ein umfangreiches Vorhaben von ihm ist es, eine größere Menschengruppe zu schaffen. „Für mich sind Menschen Rätsel – ich für mich auch!“ Dabei will David Patzke bei seinen Werken alle Stimmungen, nicht nur Schönes, sondern auch Hass oder Wut, zum Ausdruck bringen.

Ein eindrückliches Werk Der geplatzte Rahmen. Der Betrachter könnte es mit der Pandemie-Situation in Verbindung bringen. David Patzke hat sich bei seinen Werken jedoch nicht von Corona inspirieren lassen. | Bild: Elisabeth Baumeister

Im Oktober 2019 war ein Teil von David Patzkes Werken im Rathaus in Ühlingen ausgestellt. David Patzke könnte sich gut vorstellen, seine Skulpturen auf einem frei begehbaren Wald- oder Wiesenpfad aufzustellen, der von Spaziergängern durchwandert werden kann. Das eindrückliche Werk „Der geplatzte Rahmen“ könnte den Betrachter mit der Pandemie-Situation in Verbindung bringen.