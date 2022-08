von Wilfried Dieckmann

Dennoch: „Ganz ohne Erhöhungen werden wir im kommenden Jahr nicht auskommen. Dank dem kommunalen Nahwärmesystem werden die Kosten jedoch überschaubar sein“, erklärt Bürgermeister Christian Behringer.

Wer in Grafenhausen an der Nahwärme angeschlossen ist, könnte bei den horrenden Preissteigerungen der Energiekosten glimpflich davonkommen. Zumindest weist die Vergabe der künftigen Hackschnitzellieferung für die Nahwärmeversorgung darauf hin. Ein Planungsbüro hatte die Lieferung des Heizmaterials vom 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023 beschränkt ausgeschrieben. Sechs Lieferanten wurden aufgefordert, ein Angebot abzugeben. Nur drei Betriebe waren dieser Aufforderung bis zum Submissionstermin nachgekommen.

Auch Privathäuser in Grafenhausen bauen Hackschnitzelheizungen ein. | Bild: Wilfried Dieckmann

Zum ersten Mal hat die Gemeinde Grafenhausen dabei neben dem reinen Lieferpreis auch die CO 2 -Belastung mitberücksichtigt, erläuterte der Bürgermeister. Mit dieser Maßnahme sollen lange Lieferwege verhindert werden. Die Gewichtung des Preises wurde mit 75 Prozent für Material und 25 Prozent für CO ² -Belastung festgelegt. Als günstigster Bieter wurde bei der Submission die Firma Bantle aus Bösingen im Kreis Rottweil mit 168 623 Euro brutto und einer CO ² -Belastung von 72,58 Kilogramm je Fahrt ermittelt.

Auch wenn ein weiterer Bieter mit nur 6,36 Kilogramm CO 2 -Belastung mit dabei war, gab schlussendlich in diesem Fall der geringere Preis (rund 20.000 Euro günstiger) den Ausschlag für die Vergabe. Das Unternehmen Bantle produziert Waldhackschnitzel in verschiedenen Klassen, die eingelagert oder an einer Biogasanlage getrocknet werden. Diese abgelagerten und getrockneten Hackschnitzel werden dann zu Heizzwecken verkauft.

Nahwärme Die Gemeinde Grafenhausen übernahm 2011 eine Vorreiterrolle, als sie eine Nahwärmeanlage in Betrieb nah. Zwischenzeitlich sind etwa 260 Gebäude und 230 Abnehmer angeschlossen. Neben Privathaushalten auch öffentliche Gebäude wie Rathaus, Schule und Hallenbad, Feuerwehr und Gemeindebauhof. Dank der Hackschnitzelanlage werden pro Jahr 3500 Tonnen CO² und 700.000 Liter Heizöl eingespart. Da die Nachfrage nach Anschluss an die Nahwärmeanlage steigt, beschloss die Gemeinde erst in diesem Frühjahr den weiteren Ausbau der Nahwärme.

Auch in privaten Häusern, die nicht an die Nahwärme hängen, werden alte Heizungen durch moderne Anlagen ersetzt. Installiert werden nicht nur Pellets-Anlagen, sondern auch Hackschnitzelheizungen, die dank hocheffizienter Filtersystemen laut den Experten kaum Schadstoffe oder Feinstaub abgeben. Rückstände bei der Verbrennung von Hackschnitzeln seien daher nicht mit jenen klassischer Holz- oder Schwedenöfen vergleichbar.