von Wilfried Dieckmann

Nach 24 Jahren aktivem Dienst haben Kommandant Konrad Kaltenbacher und sein Stellvertreter Roland Gut die Leitung der Werksfeuerwehr Rothaus in jüngere Hände gelegt.

Im Rahmen der jüngsten Hauptversammlung ernannte Alleinvorstand Christian Rasch Ralf Fahrner zum verantwortlichen Kommandanten sowie Andreas Berger und Dieter Tschirner zu stellvertretenden Kommandanten. Ursprünglich war die Übergabe der Leitung bereits 2020 geplant, musste jedoch angesichts der Corona-Pandemie verschoben werden.

„Es ist ein großes Privileg für das Unternehmen, wenn sich Führungskräfte nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch in der Werksfeuerwehr engagiert einbringen“, betonte der Brauereichef. Aber nicht nur das Führungsteam, alle Aktiven der betriebseigenen Wehr würden im Notfall Verantwortung zum Schutz aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen.

„Die Werksfeuerwehr sichert mit Gebäuden und Anlagentechnik auch das gesamte Betriebsvermögen“, betonte Rasch und fügte an, „dass dank dieser Versicherung alle Verantwortlichen gut schlafen können“. Mit dem Tragen der Feuerwehruniform würden die Aktiven auch eine Wertegemeinschaft im Unternehmen signalisieren. Im Rahmen der Ernennungszeremonie überreichte der Brauereichef an das neue Führungsteam auch die Schulterklappen für Uniformjacke und Diensthemd, die den jeweiligen Dienstgrad ausweisen.

Die Werksfeuerwehr der Staatsbrauerei wurde 1981 gegründet. Bereits davor gab es eine betriebseigene Löschmannschaft. In Rothaus müssen von den Aktiven besondere Standards erfüllt werden, wenn in Betrieben mit Gefahrstoffen gearbeitet wird.

Dies sei nur möglich, wenn sich Einzelne bei Seminaren ständig fortbilden, so Rasch. Für ihn sei es wichtig, dass neben den Dienststunden in der Wehr auch der kameradschaftliche Teil nicht zu kurz komme. Auch wenn die Vergütung der Stunden während der Arbeitszeit erfolge, wäre eine Wehr in einem Unternehmen ohne Ehrenamt nicht denkbar.