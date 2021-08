von Ursula Ortlieb

Eine 13-köpfige internationale Projektgruppe von „Ecosecurities“ aus Genf besuchte im Rahmen einer Studienfahrt drei Tage Ühlingen-Birkendorf. Die Mitglieder der Gruppe stammen aus Brasilien, England, der Schweiz und Deutschland. Wie jedes Jahr hatte auch diese Reise das Ziel, neue Ideen zu entwickeln und kam auf Vermittlung von Philipp Hauser nach Birkendorf zustande. „Nachhaltigkeit durch wirkungsvollen Klimaschutz zu fördern“ – das ist die Mission der Firma „Ecosecurities“, die vor rund 20 Jahren gegründet wurde und weltweit Umweltschutzprojekte entwickelt und finanziert. Die Firma erarbeitet passende Lösungen für Unternehmen, die aktiv zum Klimaschutz beitragen möchten. „Der menschliche Fortschritt darf die Natur nicht ausbeuten, sondern muss sie schützen“. Ökonomische Effizienz schließt den sozialen und ökologischen Nutzen ein“, heißt es in der Firmenbeschreibung.

Aufbau und Schutz von Wäldern

Die Gruppe arbeitet an Projekten für den Aufbau und Schutz von Wäldern unter ökologischen Gesichtspunkten in Verbindung mit einer wirtschaftlichen Nutzung durch die lokale Bevölkerung in Südamerika, Afrika und Asien. Die Projekte werden mit Geldern von Institutionen und Investoren finanziert, die den Klimaschutz und die nachhaltige Entwicklung in diesen Regionen fördern wollen. Philipp Hauser selbst arbeitet seit über 20 Jahren im Bereich des internationalen Klimaschutzes.

Er leitete verschiedene Umweltprojekte auch für Ecosecurities in Brasilien, wo er 15 Jahre lebte. „Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit stehen nicht im Widerspruch“, erklärt Philipp Hauser. Oft fehlt in Entwicklungsländern jedoch das Kapital und die Konzepte für eine nachhaltige Waldwirtschaft. Hier müsse zunächst Überzeugungsarbeit geleistet werden. Die Wertschöpfung sei in den Tropen trotz riesiger Abholzungsmengen um ein Vielfaches geringer als etwa in Deutschland.

Nachhaltige Forstwirtschaft

Eine nachhaltige Forstwirtschaft verbindet langfristigen Wohlstand und Umweltschutz, muss aber von der Gesellschaft insgesamt getragen werden. Dieses Konzept hat in Deutschland Tradition, von der auch andere Länder lernen können. Am Freitagmorgen begrüßte Ortsvorsteher und Geschäftsführer der Waldgenossenschaft Norbert Schwarz die Besucher aus Genf zur Waldbegehung am Birkle Rundweg, von wo aus man einen guten Eindruck von der Situation im Schwarzwald erhält.

Im Staatwald von Seewangen informierte Norbert Schwarz (Geschäftsführer der Waldgenossenschaft Südschwarzwald) darüber, wie in der Region die Wiederbewaldung funktioniert. Von 10.000 Forstpflanzen bleiben im Endbestand 100 übrig. Gerne hörte Schwarz auch von den Erfahrungen der Projektgruppe.

Er schilderte den Besuchern die Waldschäden, die durch Dürre und Borkenkäfer entstehen und erläuterte mit welchen Strategien der Wald wieder aufgebaut und auf den Klimawandel eingestellt wird. Hierbei stellte ein Mitglied der Gruppe fest, dass auch in Brasilien Monokulturen oft von Schädlingen befallen werden, und man war sich einig, dass Biodiversität generell wichtig ist.

Seit 20 Jahren arbeitet Philipp Hauser international als Klimaschutz-Experte. Er ist überzeugt: „Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit stehen nicht im Widerspruch. „

In Brasilien wachsen die Bäume schneller als in Deutschland. Braucht es in unseren Regionen mindestens 40 Jahre bis zur wirtschaftlichen Nutzung, so sei der Zeitraum in Brasilien nur halb so lang. Experimentelle Neupflanzungen wurden im Staatswald Seewangen besichtigt und Fragen rund um den Klimaschutz hierzulande von Schwarz beantwortet.

Besichtigung Holzwerk

Am Nachmittag führte Seniorchef Josef Herman Braun die Besucher aus Genf durch das Holzwerk, wo die einzelnen Produktionsabläufe beobachtet werden konnten. Besonders interessant sei für die Besucher die vollständige Verwertung des geernteten Holzes im Sinne des Klimaschutzes. In Brasilien werde oft nur etwa ein Drittel des Baumes verwertet und der Rest bleibt ungenutzt. Hier gibt es Potential für mehr Wertschöpfung und Klimaschutz.

