von Werner Steinhart

Dass in Zeiten von Corona das Vereinsleben und das Treffen in Gemeinschaft ausfällt, ist nicht leicht zu verkraften. Das wissen auch der Vorstand und die Mitglieder der katholischen Frauengemeinschaft Ühlingen (KfD). Dass was die Gemeinschaft ausmacht, die Begegnung und der Austausch ist unter den derzeitigen Hygienebestimmungen nicht durchführbar. Zwei Drittel der Mitglieder gehören der Risikogruppe an und so kann man sich in großer Runde nicht treffen.

Waldshut-Tiengen Dörren von Obst wie einst: Ehepaar Duttlinger aus Hürrlingen weiß, wie es geht und wie beliebt der gesunde Snack ist Das könnte Sie auch interessieren

So hat der Vorstand der KfD Alternativen gesucht, die in der Coronazeit machbar sind. Und so wurde die Idee, den Mitgliedern eine Kleinigkeit an die Haustüre zu bringen mit symbolischer Wirkung, verwirklicht. Dazu passte die Jahreszeit und der Vorstand hatte 50 Erntekörbchen zusammengestellt, ein Dankeschön für das Verständnis, dass auf Grund der unwirklichen Zeit“ nicht mehr alles so läuft wie es war, das Vereinsleben ausgebremst wurde.

50 solcher kleiner Erntedankkörbchen verteilten die Frauen der Katholischen Frauengemeinschaft an ihre Mitglieder, die in diesem Jahr auf sämtliche Veranstaltungen verzichten mussten. | Bild: KfD

An Ostern gab es eine Karte mit Ostergruß und kleine Andachten für die Osterfeiertage. Im Mai wurde mit der Infopost eine Hausmaiandacht verteilt.

Küssaberg Amtsinhaber Manfred Weber tritt bei der Bürgermeisterwahl 2021 in Küssaberg wieder an Das könnte Sie auch interessieren

Und dieser Tage, passend zum Erntedank ein Körbchen mit Erntegaben, einem kleinen Hausgebet und einem Kräutersträußchen. Es war, so Vorsitzende Michaela Gänswein, als Gruß und kleine Aufmerksamkeit gedacht, dass in Corona-Zeiten doch Gemeinschaft im Verein gelebt wird. „Die Rückmeldungen zum Erntekörbchen waren sehr, sehr schön und rührend“, betont KfD-Vorsitzende Michaela Gänswein. Eigentlich ist das komplette Jahresprogramm der KfD Ühlingen ausgefallen, angefangen bei der Hauptversammlung, der Maiandacht in der kleinen Kapelle in Witzhalden, der Wallfahrt und dem Halbtagsausflug. Schon jetzt abgesagt ist der Suppensonntag am 1. Advent, den es schon über zehn Jahre gibt.

Planungen schwierig

Michaela Gänswein hofft aber, dass es bald möglich ist, wieder in froher Runde zusammenzukommen. Geplant sind das Adventsgesteckbasteln und das Feiern des 40-jährigen Bestehens der Frauengemeinschaft Ühlingen am 2. Dezember. „Ob wir die Termine halten können, müssen wir mit der aktuellen Lage und den Hygieneverordnungen abstimmen, wir müssen wohl flexibel sein“, meint Gänswein. Zwar wird ein offizieller Rahmen sicher machbar sein, aber wenn Begegnung uns Austausch auf der Strecke bleiben, ist die Feier des Jubiläums sicher mit wenig Spaß verbunden.