von Werner Steinhart

Eigentlich hätte an dieser Stelle der große Bericht über das 41. Kleggau-Narrentreffen in Untermettingen stehen sollen. Doch daraus wurde wegen der Corona-Pandemie nichts. Schon im vergangenen Herbst waren die Wilderer vorausschauend und hatten das Kleggau-Narrentreffen schweren Herzens abgesagt.

Eine Tafel am Wilderer Narrenlokal mit Bildern der teilnehmenden Narrenzüfte des Kleggau-Narrentreffens ist alles, was auf die abgesagte große Veranstaltung im Steinatal hinweist. Bild: Werner Steinhart | Bild: Werner Steinhart

So ganz wollten die Wilderer dieses Narrentreffen aber nicht abhaken und hatten eine Idee: „Wir machen eine große Tafel vor unserer Narrenstube, auf der die Bilder aller Vereine abgebildet sind, die an unserem Narrentreffen teilgenommen hätten“, sagt Vorsitzender Fabian Brogle.

Region Hochwasserlage zwischen Bodenseekreis, Schwarzwald und Hochrhein entspannt sich vorerst – Pegel könnten wieder steigen Das könnte Sie auch interessieren

Diese Fasnacht werden die Wilderer ihr Häs im Schrank lassen müssen. Und das tut besonders weh, denn mit der Ausrichtung des 41. Kleggau-Narrentreffens hätte man im Steinatal sicherlich eine besondere Fasnacht erleben können. „Allein am Sonntag zum großen Umzug hatten sich 40 Narrenzünfte angemeldet, dazu wäre noch der Nachtumzug am Samstag gekommen“, betont Fabian Brogle. Es ist nur ein kleines Trostpflaster, wenn jetzt auf einer Schautafel am Narrenlokal die Bilder der teilnehmenden Zünfte zu sehen sind.

Die Wilderer vermissen darüber hinaus an dieser Fasnacht auch die Kontakte zu den befreundeten Zünften, das gemeinsame Feiern. „Es tut auch weh, wenn man das traditionelle Brauchtum der Fasnacht im Dorf nicht durchführen kann“, bedauert der Wildererboss. Und Fabian Brogle denkt an das Schule- und Kindergartenschließen und das Nudelsuppenessen am Schmutzigen Donnerstag. Die Narrenzeitung der Wilderer wird aber auf jeden Fall erscheinen und kontaktlos in die Briefkästen der Untermettinger eingeworfen werden.

Die Narrenzunft Die Narrenzunft Wilderer, Untermettingen, hat derzeit 172 aktive Mitglieder zusammen mit den Kindern und Jugendlichen, darunter 88 Hästräger, 13 Gardemädchen und 13 Elferräte. Dazu kommen 65 Passivmitglieder. Die Leitung der Wilderer hat ein Vorsitzenden-Trio mit Fabian Brogle, Yvonne Schreiner-Güntert und Andreas Bächle. Die Narrenzunft Wilderer ist Mitglied der Kleggau-Narrenvereinigung.

Der große Bunte Abend der Wilderer ist seit Jahren eine Veranstaltung, die weit über die Ortsgrenzen bekannt ist. Als kleinen Ersatz möchten die Wilderer einen Bunten Abend per Video gestalten, daran teilnehmen werden die Gardemädchen, das Männerballett, die Jungwilderer und das Duo mit dem Dorfgeschehen. Infos dazu gibt‘s auf der Homepage der Wilderer. Ob das abgesagte Kleggau-Narrentreffen dann im kommenden Jahr in Untermettingen stattfinden wird, ist laut Wildererboss ungewiss: „Unser Fokus liegt jetzt auf einer hoffentlich schönen Fasnacht 2022 im Dorf. Darauf freuen wir uns.“