Ühlingen-Birkendorf – Die Naturpark-Kochschule hat erstmals die Grundschule Birkendorf besucht, die seit 2022 offiziell Naturparkschule ist. Viertklässler erlebten mit dem Koch-Team Niklas und Claudia einen besonderen Vormittag. Der Unterricht mit der mobilen Naturpark-Kochschule fand auf dem benachbarten Parkplatz beim Haus des Gastes statt. Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4 durften zusammen mit Niklas und Claudia Rezepte ausprobieren. Aufgeteilt in zwei Gruppen erfuhren sie, warum gesunde Ernährung so wichtig ist. Nach der theoretischen Einführung ging es unter Anleitung ans Essen zubereiten. Weniger Zucker, stattdessen Süße aus frischem Obst, warum man regionale und saisonale Lebensmittel verwendet – das Koch-Team verstand es, das Interesse der Kinder zu wecken und zu begeistern. Eifrig wurde Gemüse und Zwiebeln mit fachgerechten Griff- und Schneidetechniken geschnitten, eingelegtes Gemüse, Linsenaufstrich und Ketchup hergestellt, sowie Gewürze und Zutaten erkundet. Rezepte und Kochschürze durften mit nach Hause genommen werden. Mit Selbstgekochtem in Gläschen beglückten die angehenden Köche und Köchinnen ihre Familien daheim. Laut Lehrerin Annabell Selisky-Mühlendick soll das separate Angebot der Naturpark Kochschule in Zukunft mit den jeweiligen Viertklässlern einmal jährlich durchgeführt werden.

Der Hintergrund: Seit 2019 wird das Engagement für Naturpark-Schulen und Naturpark-Kindergärten im Südschwarzwald durch die Naturpark-Kochschule als außerschulisches Angebot verstärkt. Ziel ist unter anderem frühe Vermittlung altersgerechter Kochkompetenzen (zum Beispiel Verarbeitung und nachhaltiger Umgang mit Lebensmitteln, Resteverwertung) durch praktische Kocheinheiten. Das Projekt wird durch den Naturpark Südschwarzwald mit Mitteln des Landes Baden-Württemberg gefördert.