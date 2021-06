von Werner Steinhart

Der Ühlinger Kindergarten „Purzelbaum“ muss dringend erweitert werden, um das seit Ende 2019 bestehende Provisorium aus Containern beenden zu können. Derzeit werden im Kindergarten 64 und in der Kinderkrippe 29 Kinder betreut. Leiterin der Einrichtung ist Karola Eichhorn. Mit der Planung des Erweiterungsbaus ist Architekt Ernesto Preiser beauftragt worden. Jetzt vergab der Gemeinderat erste Arbeiten.

Wunsch nach kleinem Dachsprung

Der Anbau umfasst einen Gruppenraum, einen Sanitärraum für die Kinder, einen Garderobenbereich, einen Ruheraum, einen Speiseraum, einen kleinen Lagerraum sowie ein Personal-WC. In diesem neuen Gruppenraum soll die dritte Kindergartengruppe, welche sich derzeit im Container beziehungsweise im Bewegungsraum der Krippe aufhält, dauerhaft untergebracht werden. Die Dachform des Anbaus gliedert sich in zwei Pultdächer und ein Flachdach mit leichtem Gefälle, damit sich diese an die Kubatur des bestehenden Gebäudes angleicht. Entgegen der Planung des Daches wünschte sich der Gemeinderat einen kleinen Dachvorsprung.

Kostensituation

Die Gesamtbaukosten des Projekts betragen rund 941.000 Euro; diese berücksichtigen neben den Bauwerkskosten auch die Elektrotechnik, die Heizungs- und Sanitärinstallation sowie die Außenanlagen und die Ausstattung. Auch die Baunebenkosten sind in dieser Summe bereits enthalten. Da die bestehende Heizung für den Anbau sowie die sich daneben befindliche Kinderkrippe dann nicht mehr ausreichend ist, ist bei der Kinderkrippe der Einbau einer Wärmepumpe erforderlich; die Kosten hierfür liegen bei rund 62.000 Euro. Damit liegen die Gesamtkosten für das Projekt bei rund einer Million Euro.

Die ersten Arbeiten hat der Gemeinderat vergeben. Dabei war festzustellen, dass das Interesse der Firmen an den Ausschreibungen sehr gering ist, weil viele ausgelastet sind. Bei den Materialpreisen ist die Kostensteigerung teilweise erheblich. „Aktuell bewegen wir uns bei einer Kostensteigerungs-Quote von 5,7 Prozent, das sind knapp 50.000 Euro“, so Architekt Ernesto Preiser.

Baubeginn im September

Die Erd- und Robauarbeiten wurden an die Firma Gantert Bauunternehmen aus Ühlingen, zum Angebotspreis von 181.121 Euro vergeben. Die Zimmerarbeiten gingen an die Firma Kock&Götte aus Weilheim zum Preis von 264.667 Euro. Die Elektro-Arbeiten übernimmt die Firma Rüde, Ühlingen, für 58.591 Euro. Die Heizungs-Arbeiten besorgt die Firma Gehring, Bettmaringen, zu einem Angebotspreis von 30.457 Euro. Diese Firma führt auch die Sanitär-Arbeiten für 22.146 Euro aus. Baubeginn soll im September sein, sodass mit einer Fertigstellung im Juni 2022 zu rechnen ist.