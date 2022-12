von Ursula Ortlieb

Um Nachwuchsförderung ist der FC Birkendorf besonders bemüht. Mehrfach begegneten sich Jugendleiter André Wernicke und Kinderfußball-Experte Peter Brosi an verschiedenen Fußballplätzen. So ließ sich Peter Brosi nicht lange bitten, auch nach seiner Abschiedstour 2021 einen Nachmittag mit 20 motivierten Kindern in der Schlüchttalhalle zu trainieren.

Die Förderung des Fußballsports bei Kindern liege ihm nach wie vor am Herzen. Als Koordinator war er seit 2010 regelmäßig mit dem DFB-Mobil in Birkendorf. Jetzt kam Peter Brosi privat und gestaltete das kindgerechte Training in der Schlüchttalhalle. Die besondere Trainingsstunde machte den Kleinen sichtlich Spaß.

Laut eigener Aussage profitieren auch die Jugendtrainer André Wernicke und Aaron Hirzle von den Tipps und Methoden, mit denen Brosi Freude am Ballsport vermittelt. Jede Menge Spaß, lautes Lachen, viel Bewegung und noch mehr kleine Wettspiele mit dem Ziel der Hinführung zu den klassischen Mannschaftsballsportarten standen in den 90 Minuten auf dem Programm. Mit Freude und Eifer waren die Kinder stolz, dabei zu sein und freuen sich schon aufs nächste Jahr.

Peter Brosi war ab 2002 beim DFB und widmete sich seit 2009 der Fußball-Nachwuchsförderung. Es sei weiterhin sein Anliegen, Kinder für Fußball zu begeistern.

Das Training der FC-Bambinis findet regelmäßig mittwochs auf dem Fußballplatz Birkendorf und im Winter in der Schlüchttalhalle in Ühlingen statt. Zweimal jährlich organisieren die Jugendleiter einen besonderen Trainingsnachmittag. In Birkendorf sind André Wernicke und Aaron Hirzle die Trainer und Ansprechpartner der Bambinis. Inforamtionen und Kontakt per E-Mail (wernickeandre@googlemail.com).