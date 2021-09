von Elisabeth Baumeister

Indianerschmuck und Kriegsbemalung gab es beim Workshop mit der KLJB Riedern-Hürrlingen. | Bild: Elisabeth Baumeister

Auch im fünften Jahr konnte das Ferienprogramm der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf an die Erfolge der Vorjahre anknüpfen. Zum wiederholten Mal musste es coronabedingt etwas geschmälert ausfallen. Um möglichst vielen Kinder die Chance zu geben dabei zu sein, durfte sich jedes Kind maximal bei drei Programmpunkten anmelden. Die entsprechenden Hygienevorgaben wurden angepasst, das Interesse war groß und die Freude an den gebotenen Unterhaltungen war riesig.

Kreatives mit Steinen konnten die Kinder bei der Kath. Pfarrgemeinde mit Conny Mülhaupt herstellen. | Bild: privat

Federführend für das Ferienprogramm und die Umsetzung aller einzuhaltenden Bedingungen waren in diesem Jahr Heike Hartmann und Antonia Böhler. 300 Anmeldungen sind eingegangen. „Ich danke den beiden Mitarbeiterinnen, und vor allem auch den Veranstaltern und Anbietern, die mit viel Mühe den Kindern eine gute Zeit geboten haben“, so Bürgermeister Tobias Gantert.

Privatpersonen, Gruppierungen sowie Vereinsmitglieder aus allen acht Ortsteilen haben sich ein gutes und abwechslungsreiches Programm einfallen lassen und ihre Zeit dafür eingebracht. Fünf Wochen lang konnten den Kindern beinahe 30 attraktive Mitmachprogramme angeboten werden. Ein großer Teil davon war ganz ausgebucht. 187 Kinder konnten bei ihrem Wunschprogramm dabei sein. Das Angebot war sehr breit gefächert mit Sport, Spiel und Spaß. Es gab die kreative Beschäftigung unter anderem mit Steinen, Holz, Stoff und Wolle. Die Kinder konnten sich auf spielerische Entdeckungsreisen ins Reich der Märchen, oder der Indianer begeben. Die Beschäftigungen mit Tieren und in der Natur sind immer besonders beliebt. „Feuer und Flamme“ sind jährlich natürlich sehr viele Buben für den Tag bei der Feuerwehr. Auch die Gemeindeverwaltung, sowie die Katholische und die Evangelische Kirchengemeinde haben zu den Veranstaltern gezählt. „Eine runde Sache, die wir im kommenden Jahr unter dann hoffentlich einfacheren Bedingungen wieder durchführen können,“ so der Bürgermeister. „Coronabedingt konnten wir das Ferienprogramm erst sehr kurzfristig zusammenstellen und waren von der Resonanz der Anbieter sehr überrascht. In diesem Jahr konnten alle Angebote durchgeführt werden. Das Ferienprogramm wurde sehr gut angenommen, wir sind rundum sehr zufrieden,“ so Antonia Böhler.