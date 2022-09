von Ursula Ortlieb

Der Gebäudekomplex im Weiler Horben bei Birkendorf hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Bis 1990 beherbergte er ein Kindererholungsheim, diente in den 1990er-Jahren als Übergangswohnheim für Spätaussiedler, später für Asylsuchende aus dem Kosovo, dann entstand daraus ein Gemeinschaftswohnprojekt.

2022: Luftbild der Wohnanlage Horben. | Bild: Zimmerei Brunner

Bis zu 72 Kinder haben sich hier erholt

Am 1. Oktober 1990 ging mit der Schließung des Kindererholungsheims der Barmer Ersatzkasse dem „Haus Schwarzwald“ in Birkendorf eine Ära zu Ende. Anfang der 1950er-Jahre wurde das Gebäude am Waldrand im Birkendorfer Weiler Horben von der Barmer Ersatzkasse erbaut. 35 Jahre lang verbrachten hier bis zu 72 Kinder sechs, später dreieinhalb Wochen, zur Regeneration und Erholung unter der Obhut von Erzieherinnen, Küchen- und Hauspersonal.

1970er-Jahre: Schlafsaal der Kinder im Haus Schwarzwald Birkendorf. | Bild: privat/Heidi Schwenninger

Bis es Stück für Stück weniger geworden sind

Das Holzhaus neben dem Hauptgebäude diente als Wohnung der Heimleitung, (zuletzt Brigitte Haumann), ein weiteres für den Hausmeister. Sukzessive gingen die Kinderzahlen aus unterschiedlichen Gründen um fast die Hälfte zurück. Unter anderem waren Eltern nicht mehr bereit, ihre Kinder so lange aus der Schule zu nehmen und in fremde Obhut zu geben. Die Barmer Ersatzkasse verkaufte den Gebäudekomplex mit 12.000 Quadratmetern Grundstücksfläche.

Kinderheim wird Übergangswohnheim für Aussiedler

Der neue Besitzer vermietete das Gebäude an das Landratsamt Waldshut als Übergangswohnheim für Spätaussiedler, die meist in Familienverbänden von Kasachstan, Russland und Rumänien nach Deutschland kamen. Das ehemalige Kinderheim diente ihnen als Start in ein neues Leben in Deutschland. Rainer Mollenhauer war Hausmeister und Ansprechpartner für die Bewohner vor Ort.

Eine erste Adventsfeier mit den Neuankömmlingen

Im Advent 1991 bereiteten die katholischen Frauen, Kolping, Landfrauen, Kindergarten aus Unter- und Obermettingen, Flötenkreis der Musikschule und Gitarrengruppe für die Spätaussiedler eine erste Adventsfeier in der neuen Heimat mit Bewirtung und kleinen Geschenken. Auch Ortsvorsteher Stulz und Pfarrer Maier hießen sie willkommen.

Dezember 1991: Familie Harder in der Stube im Heimleiterhaus in Horben. Die Eltern Hanna und Erwin (Mitte) sind deutschsprachig aufgewachsen. Mit zwei von drei Söhnen und Familien wohnten sie bis 1992 in Horben. Die Eltern blieben in Ühlingen bis zum Tod von Erwin Harder 2018. Die Söhne Viktor und Eduard zogen mit ihren Familien nach Stuttgart und Reutlingen. 2019 wanderte Sohn Eduard mit Familie nach 27 Jahren erfolgreicher Arbeit in Deutschland nach Paraguay aus. | Bild: privat/Familie Harder

Jüngere Aussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion

Anders als bei den Leuten aus dem Banat (Rumänien) war die Verständigung bei den jüngeren Aussiedlern aus der ehemaligen Sowjetunion schwieriger. Für sie gab es intensive Sprachkurse in Waldshut. Familie Harder mit sechs Erwachsenen und drei Kindern wohnten beispielsweise von 1991 bis 1992 im einstigen Heimleiterwohnhaus und hatten ihren eigenen Bereich. Die Söhne fanden nach einem Jahr Wohnungen in Ühlingen, Reutlingen und Stuttgart und waren beruflich erfolgreich.

1994: Familie Augustin zog im August in das Übergangswohnheim ein und wohnte 16 Monate in einem Raum. Von links: Franz, Hannelore, Rosina und Johann Augustin aus dem Banat in Rumänien. Gerne denken sie an diese Zeit zurück. Sie wohnen jetzt in Birkendorf in eigenen Häusern. Vater Johann Augustin ist inzwischen verstorben. | Bild: privat/Hannelore Augustin

Familie Augustin aus dem Banat zieht 1993 ein

Familie Augustin aus dem Banat zog am 5. August 1993 in Horben ein. Die Eltern Rosina und Johann bewohnten mit Tochter und Sohn ein Zimmer gemeinsam. Gekocht wurde in der Gemeinschaftsküche. Die Stimmung im Haus wird allgemein als gut beschrieben.

1994: Rosina Augustin sitzt im Gemeinschaftszimmer des Übergangswohnheims auf dem unteren Etagenbett, rechts Sohn Franz Augustin. | Bild: privat/Hannelore Augustin

Durch den pensionierten Pfarrer Eugen Baltheiser, der selbst als Samater Schwabe 1973 nach Deutschland übersiedelt war, entstand schnell Kontakt mit den Einwohnern. Nach seiner Pensionierung 1984 wohnte Baltheiser im Pfarrhaus Birkendorf. Er kam regelmäßig ins Heim und besuchte die Neuankömmlinge. Gerne holte er sie auf Wunsch zu Gottesdiensten ab, so erzählt Hannelore Augustin.

2022: Hannelore Augustin in ihrem Garten. Sie liebt Blumen. 1993/94 war ihre erste Station das Übergangswohnheim Horben. „Es war eine schöne Zeit. Wir fühlten uns angenommen und angekommen.“ Sie war viele Jahre im Birkendorfer Kirchenchor. Deutsch war kein Problem, denn in Moritzfeld/Banat war es die Umgangssprache. Die Familie blieb in Birkendorf. | Bild: Ursula Ortlieb

Viele leben heute noch in Birkendorf

Birkendorfer übernahmen Patenschaften bei Taufen der Kinder. Die daraus entstandenen Freundschaften bestehen bis heute. Auch in der Gemeindeverwaltung fanden die Spätaussiedler Unterstützung. Sie erwiesen sich als äußerst fleißige Leute, die leicht Arbeit fanden. Viele wohnen heute in eigenen Häusern oder Eigentumswohnungen. Manche machten sich später beruflich selbstständig.

Vom Übergangswohnheim zur Asylantenunterkunft

Als 1998 bekannt wurde, dass 120 Asylbewerber aus dem Kosovo im ehemaligen Kinderheim untergebracht werden sollten, kamen Ängste in der Birkendorfer Bevölkerung auf. Man befürchtete Probleme und eine völlige Überforderung im Dorf.

Protesteingaben an den Petitionsausschuss

Mit zwei Protesteingaben an den Petitionsausschuss des Stuttgarter Landtags wandte man sich gegen die hohe Zuweisung von jungen Männern aus dem Kosovo. Die Einsender kritisierten die Unverhältnismäßigkeit von 120 Asylbewerbern im Vergleich zur Einwohnerzahl von 1000 und eine derartige Umnutzung zur Sammelunterkunft sei genehmigungspflichtig.

Hauptsächlich Familien kommen schließlich an

Landrat Bernhard Wütz, Bürgermeister und Arbeitskreis debattierten mit Bürgern im Haus des Gastes über die möglichen Gefahren mit jungen Flüchtlingen. Hinsichtlich der Notsituation im Kosovo war aber die Bereitschaft seitens der Gemeinde klar, dass eine angemessene Anzahl an Flüchtlingen aufgenommen werden muss. Schließlich kamen nicht 120 junge Männer, sondern weniger Personen und hauptsächlich Familien an.

2022: Eingangsbereich der Wohnanlage Horben, links das ehemalige Holzhaus des Hausmeisters. | Bild: Zimmerei Brunner

Raum für die Jugend im ehemaligen Hausmeisterhaus

Für die Jugendlichen wurde auf Initiative von Hausmeister Mollenhauer ein Raum im ehemaligen Hausmeisterhaus geschaffen, wo kleine Partys und Treffen für Jugendliche unter der Aufsicht des Hausmeisters möglich waren. Die Asylbewerber wurden 2004 vom Landratsamt verlegt oder zogen zurück in ihr Heimatland. Lange war ein Herr mit zwei Kamelen alleiniger Bewohner auf dem Areal.

2022: Der frühere Speisesaal wurde in den 1990ern Gemeinschaftsraum und ist heute Gemeinschaftsküche und -raum für die Bewohner der Wohnanlage Horben. | Bild: Christiane Käsmayr

Der neue Besitzer schafft eine moderne Wohnform

Nach mehreren Besitzerwechseln erwarb die Zimmerei Matthias Brunner aus Untermettingen im Jahr 2006 den Gebäudekomplex mit Haupthaus und Holzhäusern auf 12.000 Quadratmetern Grundstücksfläche. Eine besondere Wohnanlage mit 17 einzelnen Wohneinheiten zwischen 25 und 100 Quadratmetern Wohnfläche und Gemeinschaftsräume entstanden.

2022: Der frühere Turnraum des Kinderheims wird auch heute für Gymnastik, Yoga oder Kurse genutzt. | Bild: Christiane Käsmayr

2013 zogen die ersten Bewohner ein. Zur Gründung einer geplanten Genossenschaft „Horst Horben“ kam es jedoch nicht. Die Bewohner wohnen in Miete. Manche von ihnen sind seit 2013 in der Wohnanlage wie etwa Ingrid Otter, die als Weltenbummlerin einen Ort der Natur und Ruhe für sich fand.