von Ursula Ortlieb

Die Proben für die Freilichtspiele „Zwischen den Welten“ gehen in die heiße Phase. Jetzt kommt es darauf an, alle Abläufe vor und hinter den Kulissen zu optimieren. Wer das Theater besucht, sieht nur, was auf der Bühne passiert. Dabei spielen sich die meisten Dramen dahinter – im Backstage-Bereich ab. Hier werden Nerven, Kraft, Mut und Selbstvertrauen auf die Probe gestellt. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen, wo Schauspieler sich umziehen, auf ihre Auftritte warten und Kinder betreut werden.

Die Aufführungen Die Freilichtspiele werden an sieben Tagen aufgeführt. Premiere ist am Freitag, 29. Juli, um 20 Uhr. Weitere Aufführungen sind am 30. Juli, 20 Uhr, am 31. Juli, 18 Uhr, am 4., 5, und 6. August um 20 Uhr und Sonntag, 7. August, um 18 Uhr. Sonntags gibt es ein Kuchenbuffet und Kaffee ab 15 Uhr. Die Tickets Tickets gibt es in den Tourist Informationen, im Internet (www.reservix) oder direkt beim Verein (www.zeitschleuse.com). Gruppen ab sechs Personen erhalten 10 Prozent Ermäßigung.

Ruhe und Konzentration wurde neben Texten und Schauspielen intensiv geübt. Lampenfieber gehört aber bei jedem mehr oder weniger dazu. Oft müssen Kostüme in kurzer Zeit gewechselt werden. Dabei bemüht man sich, keine Hektik aufkommen zu lassen.

Betreuung der Kinder

Im Klostersaal malen, basteln oder lesen die Kinder zwischen ihren Einsätzen auf der Bühne und freuen sich, wenn sie drankommen. Die Kinder nehmen ihre Rollen sehr ernst. Die Betreuerinnen haben für jedes Kind eine Liste mit Kostüm- und Einsatznummern. Rund 40 Kinder und Jugendliche im Alter von drei bis 17 Jahren sind dabei. Die Größeren helfen den Kleineren.

Bei ihnen sind die Kinder des Theatervereins gut aufgehoben (von links): Linda Jekabsone, Katja Frommherz, Christina Schnitzer, Karin Heizmann, Lea Probst, Brunhilde Romotzk und Maja Isele. | Bild: Theaterverein Zeitschleuse

Manche sind schon kleine Profis, wie die elfjährige Mia. Sie ist schon erstaunlich selbstständig, schließlich war sie schon als Fünfjährige bei den Freilichtspielen in Ühlingen und 2019 in Riedern dabei. Sie liebt die Schauspielerei. Luiza Kaiser, ihre Oma schmunzelt: „Die Kinder lernen hier nicht nur Disziplin, sondern auch soziales Verhalten und Umgang miteinander. Das ist Schule fürs Leben“, meint sie.

Warten auf den Auftritt: Die elfjährige Mia Frommherz liebt die Schauspielerei und ist ein kleiner Profi. Sie war schon bei den Freilichtspielen in Ühlingen und 2019 in Riedern dabei und ist entsprechend selbstständig. | Bild: Ursula Freudig

Als Mädchen für alles hilft Luzia hinter den Kulissen und überall, wo sie gebraucht wird. Selbst wollte sie keine Bühnenrolle. Frauen des Kostümteams helfen abwechselnd beim An- und Umziehen. Wo nötig, nehmen sie Nadel und Faden in die Hand und sind selbst auch als Schauspieler auf der Bühne.

Mitwirkende

Rund 100 Personen wirken vor und 40 Personen im Backstage-Bereich mit. Zusätzlich helfen 200 Personen bei der Bewirtung. Beim Aufbau und Technik sind nochmals je 50 Helfer aktiv.

Das Bewirtungsteam ist vorbereitet

Drei Stunden vor Beginn aller Aufführungen und in den Pausen werden Vereine im vorderen Klostergarten die Festspielbesucher bewirten.

Sie organisieren die Bewirtung während der Festspiele. Obere Reihe von links: Daniel Frech, Franz Wermuth, Stefan Gromann, Untere Reihe von links: Hanna Alex, Guido Heidenreich, Martina Alex und Andrea Duttlinger. | Bild: Theaterverein Zeitschleuse

Daniel Frech vom „Posthorn“ und Stefan Gromann vom Gasthaus „Kreuz“ kochen in für die Besucher. Am Sonntag gibt es außerdem ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen. Das Bewirtungsteam ist für die Organisation zuständig.