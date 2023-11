Begeisterter Applaus brandete in der voll besetzten Vorhalle der Schlüchttal-Werkrealschule auf, als sich die Kinder des Theater-Workshops verneigten. Aufgeführt hatten die 15 Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis zehn Jahre das Märchen „Der Wolf und die acht Geißlein“.

Die Aufführung war das Ergebnis eines dreitägigen Workshops, den das Grafenhausener Kellertheater angeboten hatte. „Eine in jeder Hinsicht gelungene Premiere“, freuten sich Andreas Simon und die Mitglieder der Theatertruppe. Anna Baschnagel, stellvertretende Vorsitzende des Kellertheaters, hatte die Idee zum Kinderworkshop. „Etwas Lampenfieber vor dieser Premiere hatten wir schon“, gesteht Andreas Simon ein. Ziel sei es gewesen, den „Kindern erste Einblicke in die Theaterwelt zu geben, sie für das Theater zu begeistern“. Natürlich verbinde man damit auch die Hoffnung, dass einige der Kinder auch später Freude am Theater habe, so Simon. Nachdem die Teilnehmer das geplante Stück erraten hatten, ging es an die Umsetzung der Aufgaben. Wer übernimmt welche Rolle, wer wird Sprecherin. Kostüme mussten genäht, das Bühnenbild ausgedacht und gebaut werden. Und natürlich mussten die Texte gelernt werden. Die Kinder seien von Anfang an bei allen Aufgaben mit Feuereifer dabei gewesen, zeigte sich das Kellertheater-Team begeistert. Mit viel Kreativität brachten die Kinder ihre Ideen zu Bühnenbild, Kostümen und Gestaltung der Aufführung ein. „Das hat auch uns riesigen Spaß bereitet, die Ideen der Kinder umzusetzen“, betonte Simon. Auch bei den speziellen Theatertrainingsübungen waren die Mädchen und Jungen voll bei der Sache.

Vor der Aufführung hatten die jungen Akteure schon ein wenig Lampenfieber. Doch als der erste Applaus zu hören war, liefen sie sicher die Treppe hinunter und das Spiel konnte beginnen. Und am Ende gab es tosenden Beifall.

Ein Theaterworkshop für Erwachsene beginnt am 19. November. Infos per E-Mail unter kellertheatergrafenhausen@gmail.com.