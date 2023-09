Einen spannenden Nachmittag haben 16 Kinder beim Gemeinde-Sommerferienprogramm mit der Narrenzunft Birkendorf erlebt. Bei sommerlichen Temperaturen gab es wie in den Vorjahren in der Narrenstube der Rombachwiibli für jedes Kind zu Beginn ein Eis und Informationen zum Programm. Danach wurden die Kinder in Privatautos der Betreuer Jakob Blatter und Michael Werner sowie Anna Werner und Nicola Baldischwiler nach Berau zur Zunftstube der Narrenzunft Wurzelsepp gefahren. Kurt Brutschin und Gabi Schäfer begrüßten die fröhliche Schar und stellten das Wurzelsepp-Häs vor.

Wie der Wurzelsepp entstanden ist, welche Gegebenheiten zur Fasnachtsfigur Wurzelsepp führten und wie in Berau Fasnacht gefeiert wird, erfuhren die kleinen Gäste von Kurt Brutschin und Gabi Schäfer. Mit einer kleinen Wurzelsepp-Maske beschenkt, wanderten die Kinder mit ihren Begleitern danach rund einen Kilometer auf dem Falkensteinweg zum Aussichtspunkt, von wo aus man einen herrlichen Blick nach Almut und ins Schlüchttal genießen kann. Mit Spielen in Birkendorf beim Haus des Gastes und abschließender Stärkung mit Wurst und Wecken ließ man den fröhlichen Nachmittag ausklingen. Nach einem erlebnisreichen Nachmittag und Minimasken der Rombachwiibli und Wurzelsepp als Souvenir im Gepäck machten sich die Kinder müde auf den Heimweg.