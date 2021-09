von Wilfried Dieckmann

In Grafenhausen hat im August ein Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche stattgefunden. In dieser Woche gibt es mit dem Mitmachzirkus Zansibar eine weitere Attraktion für Kinder. Sie lernen an fünf Tagen, wie ein Zirkusprogramm mit Akrobatik, Clownerie und anderen Nummern einstudiert wird. Ob es am Ende eine öffentliche Abschlussaufführung geben wird, hängt von der Entwicklung der Corona-Infektionszahlen ab. Auch zu Hause eine spannende, kreative und außergewöhnliche Ferienzeit erleben, war die Motivation von Romana Friedrich, in Grafenhausen mit einem Mitmachzirkus eine ganz besondere Attraktion anzubieten.

„Als Kind durfte ich bei einem Zirkus dieser Art in Altglashütten mitmachen“, erinnerte sich die Organisatorin. Nach dem Einholen mehrerer Angebote fiel die Auswahl auf den Zirkus Zansibar, der von einem eingetragenen Verein für Kultur-, Zirkus- und Erlebnispädagogik mit Sitz in Vellberg (Landkreis Schwäbisch Hall) organisiert und veranstaltet wird. Der Verein war in diesem Sommer vier Wochen mit einem historischen Fahrzeug unter dem Motto „Kultour durchs Ländle“ unterwegs. Dabei zogen die Akteure über die Dörfer und boten ein Programm zum Zuschauen, Eintauchen und Mitmachen an.

Romana Friedrich war vom Zirkus Zansibar begeistert, bei dem Menschen unterschiedlichen Alters und mit verschiedenen Erfahrungen (Kindergartenkind und Großvater, Theaterwissenschaftler, Erlebnispädagogen und Handwerker) aktiv sind. Mit dieser Begeisterung war es ein einfaches Unterfangen, Bürgermeister Christian Behringer und die Gemeinde Grafenhausen mit ins Boot zu nehmen. „Unterstützt wird das Projekt nicht nur organisatorisch und mit der Abwicklung der Finanzen, sondern auch durch die Bereitstellung von Räumlichkeiten“, informierte Friedrich. Die Gemeinde übernahm die Funktion als Veranstalter, zudem stimmte der Gemeinderat der Übernahme eines möglichen Defizits der Veranstaltung zu. „Diese Zusage hat Sicherheit gebracht“, sagte Romana Friedrich und dankte der Gemeinde für die großzügige Unterstützung.

Der Mitmachzirkus gastiert bis 10. September in Grafenhausen. Ein Defizit wird es nicht geben, da das Angebot in kürzester Zeit ausgebucht war. Alle 45 teilnehmenden Kinder stammen aus der Region, mehr als die Hälfte aus Grafenhausen, so die Organisatorin. Für jeweils neun Kinder wird vom Zirkus Zansibar ein Experte zuständig sein. Der Teilnehmerbetrag war dank Sponsoren günstig.

Romana Friedrich hält es für wichtig, dass insbesondere in den Sommerferien ein umfassendes Kinderprogramm angeboten wird. Nur so könne man Eltern bei dem Spagat, Kinder zu erziehen und gleichzeitig arbeiten zu gehen, entlasten. Für Bürgermeister Behringer war es angesichts des Engagements der Ideengeberin kein Problem, dieses Zirkusprogramm zu unterstützen. „Auch im Gemeinderat war dies kein großes Thema“, sagte der Rathauschef. Als besonders erfreulich wertete er die Tatsache, dass dieses Experiment auf Anhieb so gut eingeschlagen habe. Auch sei es eine gute Ergänzung zum Kinderferienprogramm in Grafenhausen. Über die Gestaltung der Abschlussveranstaltung des Mitmachzirkus‘ kann erst kurzfristig entschieden werden, da die Inzidenzzahlen ein entscheidender Faktor sein werden. Romana Friedrich und Bürgermeister Christian Behringer sind sich bereits heute sicher, dass dieses Angebot keine Eintagsfliege sein wird.