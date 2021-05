von Ursula Ortlieb

Kinder sinnvoll zu beschäftigen, ist manchmal mit viel Ideenreichtum und Einfühlungsvermögen verbunden. Unerschöpfliche Gelegenheiten findet man draußen in der Natur. Allein schon der eigene Garten bietet viele Kleinprojekte, die man mit den Kindern bewerkstelligen kann. Der Garten von Familie Blatter ist ein schönes Beispiel dafür. Neben Tipizelt aus Weidenstangen, der mit Weidenruten noch verbessert werden soll, gibt es eine Mauer aus Ästen, in der Igel Unterschlupf finden können.

Der naturnahe Garten der Familie Blatter ist ein Ort, an dem Mensch und Tier sich wohlfühlen dürfen. | Bild: Ursula Ortlieb

Die achtjährige Lilly überlegte mit ihrer Mutter Nina, wie man es bewerkstelligen könnte, auch Eidechsen in den naturnahen Garten zu locken. Dass man hierzu Steine braucht, war klar und so entwickelten Kinder und Mutter gemeinsam eine Idee, wie man das Ganze gestalten könne.

Der neunjährige Carl Waldmann schuf auf dem Papier ein Gartenmännchen mit Turnschuhen und baute es dann zusammen. | Bild: Ursula Ortlieb

Dass Insekten wichtig für die Pflanzen- und Vogelwelt sind, lernen Kinder frühzeitig im Kindergarten, in der Schule, durch die Medien oder idealerweise schon vorher mit Eltern und Großeltern. Kinder machen sich auch Gedanken, wie man das Insektensterben, von dem viel zu hören ist, stoppen könnte. So bauten die achtjährige Lilly und ihre kleine Schwester Mila mit ihrer Mutter im Frühjahr einen Steingarten ohne Zement, damit Eidechsen ein Plätzchen finden können und ergänzten es mit einem Insektenhotel.

Dass beim Bau eines Insektenhotels der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind, zeigte der neunjährige Carl Waldmann. Er schuf auf dem Papier ein Gartenmännchen mit Schuhen und baute es dann zusammen mit seinem Opa und dem kleinen Bruder Markus in der Heimwerkstatt in Birkendorf. | Bild: Ursula Ortlieb

Die Anleitung dazu gab es in einer Gartenzeitschrift. „Für Wildbienen eignen sich leere Schneckenhäuschen“, weiß Lilly. Neben dem Unterschlupf wurde mit der Aussaat von insektenfreundlichen Wildblumen auch für die Nahrung der sechsbeinigen Krabbeltiere gesorgt. Jetzt wird aufmerksam beobachtet, was sich in Trockenmauer und Insektenhotel niederlässt. Insekten sind willkommen und der Sommer kann kommen.

Das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft hat in einer Broschüre Fakten über Insekten kompakt und leicht verständlich aufbereitet – das BZL-Pocket zeigt auf, warum Insekten bei genauer Betrachtung so faszinierend sind und gibt Tipps, wie sie sich schützen und fördern lassen. Mehr zu Insekten und Naturschutz im Internet: http://www.landwirtschaft.de/diskussion-und-dialog/umwelt/insektensterben-in-deutschland/