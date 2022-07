von Ursula Ortlieb

Die Grundschule Birkendorf feierte die offizielle Ernennung zur Naturparkschule im haus des Gastes. Nach der Begrüßung durch Schulleiterin Petra Isele begeisterten die Kinder mit dem Theaterstück „Pfoten weg von unserem Wald!“, das Stephanie Drabinski mit ihnen eingeübt hatte.

Eine Ausstellung im Schulhaus zeigte Fotos der einzelnen Module mit den Kooperationspartnern. Auf dem Schulhof gab es vom Forstamt Waldshut eine Waldbox, der Kreisverein Badischer Jäger Waldshut präsentierte unter anderem zahlreiche Präparate eiheimischer Tierarten und beim Stand des Holzwerks Braun gab es neben Holzverarbeitungsinfos eine Holzeisenbahn zum Spielen.

Naturparkschule Seit 2018 unter der Schulleitung von Anja Plasa haben Petra Isele und Stephanie Drabinski federführend den Weg zur Naturparkschule beschritten und viel Engagement und Zeit zusätzlich investiert. Die Auszeichnung gilt für fünf Jahre. Danach werden die Kriterien erneut geprüft. Es ist die 27. Naturparkschule im Südschwarzwald. Der Naturpark gibt Themen und Organisation vor. Die Gemeinde als Schulträger gestaltet die Rahmenbedingungen vor Ort. Mit Hilfe der örtlichen Partner arbeitet die Schule die Themen aus und setzt sie um. Sie sind dauerhaft praxisbezogen im Lehrplan verankert. Partner sind beispielsweise Landwirte, Vereine, Forstleute und Handwerker.

Das Mobil mit Tierpräparaten vom Kreisverband Badischer Jäger Waldshut und Infotafel fand bei den Besuchern und Kindern großes Interesse. Eva-Maria Ebner war ebenfalls Kooperationspartner der Grundschule Birkendorf im grünen Klassenzimmer. Bilder: U. Ortlieb

Dass man sich in so einer Schule nur „sauwohl fühlen“ könne, meinte Waltraud Zimmermann vom Umweltamt in ihrem Grußwort an Schulkinder und Gäste. Dies bestätigte Schulleiterin Petra Isele auch für sich und das Lehrerkollegium, im dem alle zusammen mit den außerschulischen Partnern an einem Strang ziehen. Fachliche Begleitung bei der Erarbeitung der geforderten Kriterien gaben Reinhard Müller und Arno Messerschmidt vom Naturpark Südschwarzwald.

Die Grundschule Birkendorf darf sich ab sofort Naturparkschule nennen. Von links: Waltraud Zimmermann (Amt für Umweltschutz) Arno Messerschmidt und Reinhard Müller vom Naturpark Südschwarzwald, Bürgermeister Tobias Gantert, Schulleiterin Petra Isele und der Geschäftsführer des Naturparks Roland Schöttle, der die Urkunde und Namensschild überreichte.

Alle Module sind im Lehrplan künftig dauerhaft integriert. Der Kreisverband der Jäger, das Forstamt Waldshut, die Narrenvereine Rombachwiibli und Stiegele Chatz, Biberexpertin, Sägewerk, Dorfhistoriker, Demeterhof, Bauer Ziller und Koch Rainer Fechtig, sowie weitere Ehrenamtliche boten als außerschulische Kooperationspartner spannende und zugleich lehrreiche Unterrichtstunden.

Schulleiterin Petra Isele und Bürgermeister Tobias Gantert nahmen die Auszeichnung von Naturpark-Geschäftsführer Roland Schöttle entgegen. „In so einer Schule kann man sich nur sauwohl fühlen“, meinte Waltraud Zimmermann vom Amt für Umweltschutz in ihrem Grußwort. „Es ist etwas ganz Besonderes in der Birkendorfer Schule zu arbeiten: Großartige Leute, Kollegen, Kinder und ganz viel Engagement und Wertschätzung für unsere Arbeit“, sagte Schulleiterin Petra Isele.

Jonathan Ziller und Julius Drabinski, die im Theaterstück Bürgermeister und Rabe verkörperten, durften die Ernennungsurkunde und Hausschild von Roland Schöttle, Geschäftsführer des Naturpark Südschwarzwald entgegen nehmen. Von links: Schulleiterin Petra Isele, Bürgermeister Tobias Gantert, Jonathan Ziller, Julius Drabinski und Roland Schöttle.

Roland Schöttle betonte, dass das Ziel „Naturparkschule“ nur gemeinsam mit Schulträger, Schule und außerschulischen Partnern erreicht werden könne und zollte allen Beteiligten Lob und Anerkennung. Im Namen des Schulfördervereins und der Elternschaft dankte Dagmar Schuler dem Lehrerteam und überreichte als Geschenk ein Bienenhotel und Samen für entsprechendes Bienenfutter. Um 16.30 Uhr gaben die Kinder eine zweite Vorstellung ihres Theaterstücks, das deutlich machte, wie wichtig es ist, Kinder für Naturschutz und Nachhaltigkeit frühzeitig zu sensibilisieren.