von Ursula Ortlieb

Zwei Tage vor den Weihnachtsferien haben sich Lehrer der Naturparkschule Birkendorf mit ihren Schülern in Begleitung einiger Mütter auf den Weg zum Schulwald im Oberholz gemacht. Nach dem Fußmarsch stimmten sie sich auf das Weihnachtsfest ein. Jeden Montag im Advent gab es in einem Klassenzimmer eine Adventsandacht mit Adventskranz, die von Kindern der Klassen eins bis vier abwechselnd mit ihren Lehrern vorbereitet wurde. Nun ging es in die Natur.

Schüler und Lehrkräfte, Elternbeirat und Mütter feierten Waldweihnacht im Wald-Klassenzimmer und schmückten den Christbaum mit artgerechtem Futter für Reh, Fuchs und Vögel. | Bild: Ursula Ortlieb

Die Viertklässler hatten Gedichte und Lieder vorbereitet. Sie legten artgerechtes Futter als Geschenke für Waldtiere in Körbchen unter den Christbaum im Waldklassenzimmer. Nach dem Lied „Oh Tannenbaum“ wurde der Christbaum mit Nüssen, Karotten, Äpfeln und Vogelfutterglocken für Reh, Fuchs, Eichhörnchen, Vögel und andere geschmückt.

Zum Abschluss der Feier im Wald gab es zum Aufwärmen heißen Kinderpunsch und zur Stärkung Lebkuchen und Spekulatius, bevor sich die Kinder auf den Rückweg machten. | Bild: Ursula Ortlieb

„Ich will in den Ferien herkommen und schauen, was schon weg ist“, sagte ein Schüler und die Mitschüler erwiderten, dass sie das auch machen wollen. Nach der Feierstunde mit Gesang und Gedichten wärmten sich alle mit Kinderpunsch auf und stärkten sich mit Lebkuchen und Spekulatius vom Schulförderverein der Grundschule. Nach dem Austoben im Schnee und einer Schneeballschlacht ging es zurück zur Schule.

Das Toben im Schnee genossen die Kinder zum Abschluss der Waldweihnacht. | Bild: Ursula Ortlieb

Die Schule: Neun Lehrer, einige in Teilzeit, unterrichten an der Grundschule Birkendorf 88 Schüler aus Ühlingen und Birkendorf. Schulleiterin ist Petra Isele. Die Grundschule ist seit Juli 2022 offiziell als Naturparkschule ausgezeichnet.