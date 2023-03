Mit der Aufführung des Märchens „Die Freude“ von Erika Buhr haben Kinder ihr Publikum begeistert. Der Verein Zeitschleuse hatte dazu eingeladen. Regisseurin Corinna Vogt begrüßte am Sonntagnachmittag Senioren und Familien im voll besetzten Vereinsheim in Riedern am Wald und freute sich über das große Interesse an der dritten Aufführung. Nach Bewirtung mit Kaffee und Kuchen begann die Vorstellung. Schon allein Kulisse und Tierkostüme waren aus Sicht der Besucher eine Augenweide. Ältere und junge Zuschauer zeigten sich von den 16 mitwirkenden Kindern, ihrer ungebremsten Spielfreude, Textsicherheit und den Gesangs- und Tanzeinlagen begeistert. Am Ende freuten sich die kleinen Schauspieler über den Applaus des Publikums, dem sie mit dem Märchen eine sichtbare Freude bereiten konnten.

Ein letzter Aufführungstermin des Märchens „Die Freude“ ist am Sonntag, 26. März, um 15 Uhr in Todtmoos in der Wehratalhalle an der Wehratalstraße 19. Platzreservierungen sind unter der kontakt@zeitschleuse.com möglich und per Whats­App an Corinna Vogt, 0152 57034880. Der Eintritt ist kostenfrei, Spenden werden für die Jugendarbeit des Theatervereins erbeten. Es gibt vor der Aufführung Bewirtung.