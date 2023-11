So viele Interessierte habe es in einer Gemeinderatssitzung in Grafenhausen „noch nie“ gegeben. „Auch an Applaus nach einer Beschlussfassung kann ich mich nicht erinnern“, stellte Bürgermeister Christian Behringer in der jüngsten Sitzung des Gremiums fest.

Woher kam dieses Interesse der Bevölkerung? Auf der Tagesordnung stand die Beratung über den Erlass einer Katzenschutzverordnung. Mit dieser Maßnahme soll unkontrolliertes Vermehren von freilebenden Katzen im Gemeindegebiet von Grafenhausen eingedämmt werden, so die Hoffnung. Wie Antje Pollex, stellvertretende Vorsitzende des Tierschutzvereins Hochschwarzwald, in der Gemeinderatssitzung in Erinnerung rief, hat die Gemeinde Grafenhausen mit dem Tierschutzverein in Löffingen bereits im Februar eine Vereinbarung über sogenannte Fundtiere getroffen. Schon seit Längerem, insbesondere in den letzten Wochen, seien vermehrt Fundkatzen gemeldet worden – innerhalb einer Woche waren es elf an der Zahl. Diese wurden von den Tierschützern in Obhut genommen. Bei diesen Tieren handelt es sich um „Fundsachen“ – so der Terminus des Gesetzes. Diese Tiere müssten nach den Worten von Antje Pollex vor einer weiteren Vermittlung sechs Monate lang aufbewahrt und betreut werden. In dieser Zeit sollte die Kommune den oder die Eigentümer der Fundtiere ausfindig machen. „Mit der Katzenschutzverordnung kann die Population begrenzt werden“, betonte Antje Pollex.

Neben der Registrierung und Kennzeichnung dieser sogenannten Freigängertiere sieht die Verordnung auch eine Kastrationspflicht vor. Halterinnen und Halter von freilaufenden Katzen sind verpflichtet, ihre Tiere durch einen Tierarzt nicht nur kastrieren zu lassen, sondern auch eine eindeutige Kennzeichnung und Registrierung mittels Mikrochips oder Ohrtätowierung vorzunehmen. Kann der Besitzer einer aufgegriffenen, unkastrierten Katze auf dem Gemeindegebiet nicht innerhalb von 48 Stunden identifiziert werden, so kann die Kommune die Kastration auf Kosten des Katzenhalters vornehmen lassen. Anschließend soll das Tier an der Stelle des Fundortes wieder in die Freiheit entlassen werden. So sieht es die geplante Katzenschutzverordnung vor. Durch die Pflicht zur Kastration könne die Anzahl der Katzen eingedämmt werden. „Die Verordnung ist also auch ein aktiver Beitrag zum Artenschutz“, betonte Johannes Linnemann vom Musella-Institut aus Freiburg, der die Problematik der „illegalen Streuner“ insbesondere in ländlichen Regionen darlegte. Zu guter Letzt bedeuteten weniger streunende Katzen auf der Suche nach Futter auch weniger tote Singvögel, so der Experte.

Der Gemeinderat stimmte der Verordnung der Gemeinde zum Schutz freilebender Katzen (Katzenschutzverordnung) bei einer Enthaltung zu.