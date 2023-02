Die Stiegele Chatzen haben die Macht in Ühlingen übernommen. Und nachdem sichergestellt war, dass auch Katzen auf ein Piratenschiff gehören, schon allein wegen der „Landratten“, war es für die Chatzenchefin Sandy Schäuble ein Einfaches, den Piratenhauptmann, sprich Bürgermeister, zu überzeugen, den Rathausschlüssel in ihre Hände zu legen.

Die Piratenmannschaft des Ühlinger Rathauses mit ihrem Piratenhauptmann Tobias Gantert (links). | Bild: Werner Steinhart

Und so bleiben die Chatzen bis Aschermittwoch Herr im Haus. Die ganze Rathausmannschaft präsentierte sich als sturmerprobte Piraten.

Termine der Stiegele Chatzen Samstag, 18. Februar, 20 Uhr: Preismaskenball „Next Generation“, Schlüchttalhalle.

Montag, 20. Februar, 20 Uhr: Bunter Abend der Vereinsgemeinschaft unter dem Motto „Die Sendung mit der Maus“, Schlüchttalhalle.

Doch bevor der Rathauschef Tobias Gantert den Rathausschlüssel an die Stiegele Chatzen abgab, schwelgte der Oberpirat in Ideen für weitere Piraten auf dem Piratenschiff: „Egal ob Mettma, Schwarza, Schlücht oder Steina – Rothus-Pirate kannsch bruche. Wer bi üs will fahre uff dä große Flüss, dä mu was druff ha, sell isch gwüss“.

Lautstark: Schon um 5.30 Uhr wurden die Ühlinger von diesen Musikern geweckt. | Bild: Werner Steinhart

Doch Nachwuchsmangel im Pirate-Gschäft macht dem Piratenboss Sorge. Und er hat auch gleich Ideen, wer auf‘s Piratenschiff passen würde. Das wären die Obernarren Sandy und Gerhard mit ihren Führungsqualitäten. Ebenso Martin Güntert von der Trachtenkapelle, denn er kann d‘Piratenflagge hissen ohne Seil und Leiter. Dazu gehören auch Uli und Dirk mit ihrer Ortskenntnis.

Musikalisch: Die Trachtenkapelle Ühlingen als Eishockeymannschaft schmetterte so manchen Fasnachtshit und trug zur ausgelassenen Stimmung im Rathaus bei. | Bild: Werner Steinhart

In gereimter Antwort bedankten sich die Stiegele Chatz Sandy Schäuble und Narrenrat Gerhard Albicker für den Rathausschlüssel und überreichten als „Ersatz“ für den einbehaltenen Rathausschlüssel dem abgesetzen Rathausboss für das gesamte Rathausteam süße Kugeln.

Viele Narren freuten sich über die Bürgermeisterentmachtung, wie diese beiden Närrinnen. | Bild: Werner Steinhart

Lautstark unterstützt wurden die Chatzen von der Trachtenkapelle Ühlingen. Schon vor dem Sturm auf das Rathaus hatten die Narrenräte und Stiegele Chatzen die Schlüchttal-Schule geschlossen und die Lehrer abgeführt. Den Kindergarten geschlossen und einen Besuch in der Tagespflege gemacht.