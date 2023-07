Wallfahrt mit Hindernissen, so ließe sich die Fahrt der katholischen Frauengemeinschaft Ühlingen und Riedern a. W. zur Wallfahrtskirche „Maria Opferung zu Schenkenberg“ im Landkreis Tuttlingen überschreiben. Schon bei der Anreise trafen die 45 Wallfahrerinnen und Wallfahrer auf die Gewitterzelle bei Engen und hatte somit einige Hürden zu überwinden. Äste und Bäume lagen in den Straßen, ausgeschwemmte Straßenränder säumten die Strecke. Das Gewitter wurde beim Zwischenstopp auf der Hegau-Raststätte aus dem Bus heraus beobachtet und hinterließ einen ehrfürchtigen Eindruck. An der Wallfahrtskirche war dann der Strom ausgefallen, so dass in der Kirche das mitgebrachte E-Piano mit Strom vom Reisebus aus versorgt werden musste. Die Mesnerin der Wallfahrtskirche kam etwas später, um aufzuschließen. Nachdem sich ohne Strom ihr Garagentor nicht öffenen ließ, musste sie ein anderes Auto organisieren, um nach Schenkenberg zu gelangen.

Bei Kerzenschein feierte die Gruppe den Wallfahrtsgottesdienst zum Thema Mariä Opferung, geleitet von Gemeindereferentin Martina Knöpfel-Lüssem. Nachdem es endlich wieder Strom gab, strahlte Maria im Hochalter durch die indirekte Beleuchtung wieder und die Wallfahrtsgaststätte konnte zum Tagesbetrieb übergehen. Bei dann strahlendem Wetter referierte die Gärtnerin, Heilpraktikerin und Kräuterpädagogin Christiane Denzel aus Liptingen über die Sommersonnwende, den Johannistag und die Vielzahl von Kräutern am Wegesrand. Bei den Zuhörern werden in Zukunft wohl Brennnessel, Gundermann, Löwenzahn und Giersch auf den Tisch kommen, denn diese Pflanzen seien reine Kraft- und Vitaminpakete und helfen über manche Beschwerden hinweg. Einige Teilnehmer pilgerten noch den Kreuzweg beim Schenkenberg. Beim Abschluss im Gasthaus „Posthorn“ in Ühlingen ließ man den erlebnisreichen Tag Revue passieren.