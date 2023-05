Das Vorstandsteam der Katholischen Frauengemeinschaft (KFD) Riedern am Wald hat zum Beginn der Hauptversammlung eine Andacht in der Pfarrkirche St. Leodegar, unter Mitwirkung der Singgruppe Harmonie, gestaltet und die weiteren Regularien anschließend im Gasthaus „Kreuz“ abgehalten. Die Versammlung hat Petra Walter geleitet. Sie ließ das abgelaufene Jahr mit einer Bildpräsentation Revue passieren.

Vor einem Jahr hat sich die Katholische Frauengemeinschaft Riedern dem Bundesverband angeschlossen. Die Erhöhung des Mitgliederbeitrages von zwölf Euro auf 22 Euro hat eine Satzungsänderung erforderlich gemacht. Neu in die Satzung aufgenommen wurde auch der Passus, dass im Falle einer Vereinsauflösung die Frauengemeinschaft darüber entscheidet, wer das Vermögen erhalten soll. Die Satzungsänderungen wurden einstimmig beschlossen.

Im Jahresrückblick waren viele Tätigkeiten für die Allgemeinheit enthalten, wie die Pflege im Pfarrgarten, das Blumenlegen an Fronleichnam, der Kirchenputz, die Gestaltung von Andachten und die Durchführung vom Weltgebetstag der Frauen.

Auch für die Geselligkeit war einiges geboten. Eine Halbtagswallfahrt nach Wellendingen mit einem Besuch in der Mühle und im Schloss in Bonndorf sowie ein Kochabend mit Küchenmeister Markus Gromann. Viele Aktivitäten wurden durch die Singgruppe Harmonie bereichert. Dafür ging ein großes Vergelt‘s Gott an die Chorleiterin Melanie Staller. Andrea Brandau konnte über einen soliden Kassenstand berichten. Die beiden Kassenprüferinnen Adelheid Bucher und Andrea Schlafmann bestätigten Andrea Brandau eine einwandfreie Kassenführung. Irmgard Blatter-Kramhöller hat im Namen der Frauengemeinschaft Petra Walter für ihren vielseitigen Einsatz in der KFD herzlich gedankt.

Auch im neuen Vereinsjahr wird die Gemeinschaft wieder sehr aktiv sein. Es werden wieder Andachten gestaltet, die Kirche wird geputzt und der Erntedank-Altar geschmückt. Es ist ein Ausflug zur Wallfahrtskapelle Schenkenberg geplant und am Klostergartenfest wird die Kaffeestube betrieben.

Martina Alex und Claudia Berreth wurden als Neumitglieder in die Gemeinschaft aufgenommen. Die Frauengemeinschaft besteht derzeit aus 35 Mitglieder.